نوروز امسال دانشجویان زبان خارجی توریستها را راهنمایی می کنند

مجتبی مجد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سازمان جوانان هلال احمر در ستاد تسهیل سفرهای نوروزی وظیفه راهنمایی مسافرین را با شعار "راهنمایان جوان، ایمنی و آرامش" بر عهده دارد گفت: این سازمان با بهره گیری از 15 هزار عضو جوان تا پایان تعطیلات نوروزی در ورودی و خروجی شهرها، اماکن تاریخی و گردشگری و… به راهنمایی، امداد و خدمات به مسافران نوروزی اقدام می کند.

مجد گفت: به زودی یازدهمین مرحله طرح راهنمایی مسافران نوروزی در روزهای پایانی سال و ایام نوروز در 700 نقطه از کشور اجرا می شود.

وی افزود: این طرح در سال گذشته مورد استقبال ۲۰ میلیون مسافر قرار گرفت و تنها طرحی در هلال احمر بود که در محدوده زمانی کوتاه خدمات مناسبی به مسافران ارائه کرد با این توضیح که در این برنامه مردم به هلال احمر رجوع کردند درحالی که در سایر طرحهای عام المنفعه مانند اردوهای جهادی، درختکاری، کمک به معلولان و سالمندان و… هلال احمر به مخاطبان مراجعه می کند.

معاون دانشجویی و جوانان سازمان گفت: در سال گذشته ۹۵ درصد مراجعین از عملکرد تیمهای هلال احمر راضی بودند و ۹۹ درصد هم از اخلاق آنها ابراز رضایت داشتند و این آمار یکی از موفقیتهای سازمان جوانان هلال احمر در عرصه خدمات عام المنفعه است.

وی به ابتکار عمل استان خراسان شمالی در طرح راهنمایی مسافران نوروزی اشاره کرد و افزود: جوانان این استان طرحی با عنوان "یک ساعت با هلال احمر" اجرا کردند و از اهالی مناطق مختلف استان خواستند تا یک ساعت را در کنار اعضای جوان سازمان به راهنمایی مسافران بپردازند.

معاون سازمان جوانان هلال احمر گفت: در برخی از استانها که مسافر و گردشگر بیشتری دارند پستهای سیار حضور دارند و در برخی اماکن که توریست خارجی دارند از دانشجویانی که به زبانهای عربی و انگلیسی تسلط دارند بهره می گیریم.