به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه در نخستین ساعات پس از تایید نهایی تشکیل وزارت ورزش و جوانان از سوی مجلس، پنج گزینه برای سرپرستی این وزارتخانه نوپا مطرح شد، در آخرین ساعات روز یکشنبه چند گزینه دیگر نیز برای این سمت مطرح شدند که در بین آنها علی سعیدلو رئیس فعلی سازمان تربیت بدنی و مهرداد بذرپاش مشاور اجتماعی رئیس جمهور و رئیس سابق سازمان ملی جوانان از شانس بالایی برای کسب این عنوان برخوردارند.

در این بین گفته می شود علی سعیدلو رئیس فعلی سازمان تربیت بدنی و معاون رئیس جمهور از شانس بالاتری نسبت به رقیبانش برای نشستن بر روی کرسی سرپرستی وزارت ورزش و جوانان برخوردار است. البته در این میان از محمد علی آبادی رئیس پیشین سازمان تربیت بدنی و رئیس فعلی کمیته ملی المپیک به عنوان یکی دیگر از گزینه ها نام برده می شود که شانس بالایی برای این سمت ندارد.



پس از آنکه مجلس با تشکیل وزارت ورزش و جوانان موافقت و کلیات و جزئیات این طرح را به تصویب رساند، گزینه هایی ازمیان نمایندگان مجلس و برخی چهره های سیاسی و ورزشی مطرح گردید که با توجه به سوابق هریک می توان شانس آنها را در کسب این جایگاه مهم دارای نوساناتی دانست همچنانکه برخی در خصوص چهره‌های ورزشی همچون سرپرست فعلی باشگاه پرسپولیس با توجه به عملکرد ضعیف وی در این باشگاه شانس کاشانی را بسیار کمرنگ می دانند و درباره دیگر چهره های ورزشی همچون سجادی و دادکان نیز اظهار نظرهای متفاوتی اعلام شده است.