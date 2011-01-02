۱۲ دی ۱۳۸۹، ۲۰:۰۹

عزیز الدویک:

صهیونیستها به اختلاف میان گروههای فلسطینی دامن می زنند

رئیس مجلس قانونگذاری فلسطین با پیچیده توصیف کردن آشتی ملی میان گروههای فلسطینی، دو دستگی و شکاف را خواست دائمی رژیم صهیونیستی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه محیط، "عزیز الدویک" با  اشاره به اقدامات دستگاههای امنیتی تشکیلات خودگردان در کرانه باختری اشغالی گفت : این اقدامات در راستای طرحهای آمریکا و صهیونیستها برای تغییر عقیده آزادی خواهی مردم فلسطین است.

وی افزود: پایداری حماس اجازه نخواهد داد که این طرح اجرایی شود و حملات رژیم صهیونیستی و دستگاههای امنیتی تشکیلات خودگردان در رام الله وقفه ای در اراده مقاومت ایجاد نمی کند.

الدویک با ابراز ناخرسندی از نتایج مذاکرات آشتی ملی، گفت : تلاشهای آشتی میان فتح و حماس روز به روز پیچیده ترمی شود و امیدها برای پایان دو دستگی میان گروههای فلسطینی به یاس تبدیل می گردد.

رئیس مجلس قانونگذاری فلسطین اظهار داشت : وتوی اسرائیل همواره در برابر پایان دودستگی ها میان گروههای فلسطینی است.

وی تصریح کرد: آغاز بازداشت نمایندگان مردم فلسطین از سوی رژیم صهیونیستی سرآغاز حمله جدید علیه غزه است و این رژیم قصد یورش تازه ای دارد و هدف، حمله به شخصیتهای بارز فلسطینی و اعضای مجلس قانونگذاری و حذف آنها از صحنه است.

الدویک گفت : مجلس قانونگذاری با تصمیم تشکیلات خودگردان تعطیل شده است و خلاء قانونی به وجود آمده است. اوضاع روز به روز بدتر می شود.

