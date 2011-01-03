سیدعلی کاشفی خوانساری از نویسندگان و شاعران کشورمان که در نخستین نمایشگاه کتاب کودک مالزی حضور یافته بود درباره این نمایشگاه و ظرفیت‌هایی که برای همکاری مشترک ادبی ایران و دیگر کشورها فراهم می‌کند به خبرنگار مهر گفت: نخستین نمایشگاه کتاب کودک مالزی که از اول دی ماه و به مدت 5 روز در این کشور برگزار شد، نشان داد که بازار مناسبی برای کتاب‌های کودک و تصویرگری ایرانی در جنوب شرق آسیا فراهم است.

وی ادامه داد: در این نمایشگاه بالغ بر 100 موسسه حضور داشتند که عمده آنها مالزیایی بودند و در کنار آنها ناشرانی از هند، چین، سنگاپور، اندونزی و ایران هم حضور داشتند. از آنجا که این نمایشگاه نخستین سال برپایی خود را تجربه می‌کرد در گام اول می‌توان گفت حرکت خوبی بود که در آینده می‌تواند تقویت شود.

گردآورنده "کودکان و شاهنامه" با اشاره به اینکه در کشور مالزی یک نمایشگاه کتاب بین‌المللی نیز برگزار می‌شود، توضیح داد: هر سال در اردیبهشت ماه نمایشگاه بین‌المللی کتاب مالزی برگزار می‌شود که در آن نمایشگاه بخش ویژه کتاب کودک هم وجود دارد ولی مسئولان فرهنگی آن کشور امسال تصمیم گرفتند که نمایشگاه مستقلی برای کتاب‌های کودک داشته باشند.

کاشفی افزود: این نمایشگاه قرار است هر سال برگزار شود و مهلت ثبت نام ناشران برای دور دوم آن تا اردیبهشت سال آینده تعیین شده است. امسال تنها از ایران کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان غرفه داشت و این حضور نشان داد که فرصت تعامل بین ناشران ایرانی و ناشرانی از منطقه جنوب شرق آسیا فراهم است و جا دارد سال آینده ناشران ایرانی حضور فعال‌تری داشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه محتوای اسلامی و اخلاقی کتاب‌های ایرانی مورد توجه ناشران دیگر کشورهای مسلمان قرار گرفته بود، توضیح داد: به ویژه ناشران اندونزیایی و مالزیایی استقبال خوبی از کتاب‌های ایرانی داشته و برای حضور در نمایشگاه کتاب تهران ابراز تمایل داشتند.

شاعر "به احترام آفتاب" درباره اینکه زمان برپایی نمایشگاه بین المللی کتاب مالزی با نمایشگاه کتاب تهران تداخل زمانی ندارد توضیح داد: نمایشگاه کتاب مالزی گرچه در اردیبهشت ماه برگزار می‌شود ولی از لحاظ زمانی بین نمایشگاه بولونیا و تهران قرار دارد.

این منتقد ادبی اضافه کرد: آنچه برای ناشران حاضر در نمایشگاه مالزی جای تعجب داشت این بود که چرا ایران با آمار خوب انتشار کتاب‌های کودک و نوجوان نمایشگاه مستقل بین المللی برای این دسته از کتاب‌ها ندارد.

کاشفی با اشاره به اینکه ذی النورا از مسئولان نمایشگاه مالزی اعلام آمادگی کرده که در نمایشگاه سال آینده تسهیلات ویژه‌ای برای ناشران ایرانی در نظر بگیرند، تشریح کرد: آثار کودک و نوجوان کشورهایی که در این نمایشگاه حضور داشتند از لحاظ کیفیت ادبی و هنری در سطح پایین‌تری نسبت به آثار ایرانی قرار داشتند ولی صنعت نشر کتاب‌های کودک آنها از لحاظ اقتصادی حرفه‌ای‌تر از ما است. ناشران آنها وضع مالی بهتری دارند و از آنجا که کتاب‌هایی به زبان‌های مختلف در کشورهایی چون مالزی منتشر می‌شود امکان توزیع در دیگر کشورها را هم پیدا می‌کند.

وی افزود: تعدادی از عاملان پخش مالزی برای توزیع کتاب‌های انگلیسی‌زبان ایرانی اعلام آمادگی کردند ولی این مساله با موانعی در کشورمان مواجه است که فاصله داشتن با استاندارد قیمت‌گذاری کتاب‌ها در عرصه بین‌المللی، پرهزینه بودن گمرک و حمل و نقل کتاب از ایران به جنوب شرق آسیا از جمله این موانع است.

مولف "حج نامه‌ها" در پایان عنوان کرد: در نمایشگاه کتاب کودک مالزی چند نماینده از ایران شامل ابراهیم حسن‌بیگی نماینده کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان، محمد تقی حق‌بین نماینده انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نادر قدیانی رئیس اتحادیه هیئت مدیره اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران و من به عنوان مسئول موسسه فرهنگی حوا حضور داشتیم که ما در موسسه توانستیم نمایندگی چند ناشر هندی و مالزیایی را برای بازاریابی متقابل کتاب‌ها بگیریم. طبق این توافق ما می‌توانیم در ایران کپی رایت کتاب‌های آنها را برای ترجمه بفروشیم.