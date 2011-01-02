رئیس جمهور بار دیگر رئیس مجمع عمومی بانک مرکزی می شود

جمشید انصاری نماینده مردم زنجان و عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به مصوبه عصر امروز یکشنبه کمیسیون تلفیق در خصوص تعیین ترکیب اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی اعاده شده از طرف شورای نگهبان گفت: بر طبق این تصمیم ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی بر اساس همان ترکیبی که در برنامه چهارم تعیین شده بود چیده شد.

وی افزود: در ترکیب جدید روسای سه قوه ، نایب رئیس مجلس ، دادستان کل کشور و معاون اول رئیس جمهور و وزیر اقتصاد نیز حضور دارند.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر این اساس رئیس جمهور ریاست مجمع عمومی بانک مرکزی را برعهده خواهد داشت.

انصاری با تشریح دلایل این ترکیب گفت: مجلس به دلیل تغییرات پیاپی روسای بانک های مرکزی از این تغییرات پیاپی نگران بود از این رو ترکیب مجمع جدید را یک ترکیب فراقوه ای تعیین کرد.

وی افزد: بر این اساس برکناری و انتصاب رئیس کل بانک مرکزی با رای این مجمع امکانپذیر خواهد بود.