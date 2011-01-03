شرکت عمران و مسکن سازان بازوی اجرایی دولت است

قدرت الله ضیائی فر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه برخلاف گفته ها شرکت عمران و مسکن سازان یک مجموعه خصوصی نیست و انتفاع شخصی را دنبال نمی کند اضافه کرد: شهرداری ها باید نگاه خود را نسبت به شرکت های عمران و مسکن سازان تغییر دهند و این مجموعه را همراه خود در بحث نوسازی بافت های فرسوده بدانند.



وی بیان داشت: یکی از مشکلات شهروندان در زمینه بهره مندی از تسهیلات نوسازی بافتهای فرسوده مشکل نبود سند مالکیت است که به عزم جدی نیاز دارد. در همین زمینه مذاکراتی با سیستم بانکی کشور صورت پذیرفته است تا با دریافت ضمانتهای سپرده ای نظیر سفته و... نسبت به ارائه وام اقدام کنند.



به گفته مدیرکل مسکن و شهرسازی استان البرز، چنانچه مجموعه مدیریت شهری سئوالاتی در خصوص نحوه تعامل با شرکت عمران و مسکن سازان استان البرز دارد، می توان مباحث را در فضایی دوستانه مطرح کرد و مشکلات را حل نمود.



ضیائی فر، احیای بافتهای فرسوده را یکی از سرفصل های اساسی مصوبات اولین سفر رسمی رئیس جمهور به استان البرز دانست و گفت: از مجموع 9 مصوبه ای که به سازمان مسکن و شهرسازی مربوط می شود، موضوع 4 مصوبه نوسازی بافتهای فرسوده است.



وی بیان داشت: اعتبار بسیار خوبی برای سالهای 90 و 91 پیش بینی شده است و امروز دولت عزم خود را برای زدودن چهره فرسودگی از بافت های فرسوده جزم کرده است.



این مسئول از سیستم بانکی‏، شوراهای اسلامی و شهرداری ها، شرکت های عمران و مسکن سازان (به نمایندگی از وزارت مسکن و شهرسازی) و استانداری ها به عنوان حلقه های نوسازی بافت های فرسوده یاد کرد و اذعان داشت: قطار مسکن مهر نیز به سمت بافت های فرسوده در حال حرکت است و این دو دست در دست یکدیگر، عدالت (در بخش مسکن) را در مناطق محروم کشور محقق خواهند ساخت.



مدیرکل مسکن و شهرسازی استان البرز خاطرنشان کرد: از دیدگاه این مجموعه، شرکت عمران و مسکن سازان به لحاظ فنی و کارشناسی، نیروی انسانی و سایر معلومات، صلاحیت لازم برای ورود به بحث سکونتگاههای غیر رسمی و... را دارد و در مجموع نماینده دولت و وزارت و مسکن و شهرسازی در روند نوسازی بافتهای فرسوده البرز است.