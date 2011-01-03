کتابخانه ای با نام "شهید گنجی" در برازجان ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر در برازجان، علیرضا خوش طینت شامگاه یکشنبه در نشست بررسی وضعیت کتاخانه های شهرستان دشتستان افزود: همچنین بخشی از کتابخانه شهید بهشتی را برای نگهداری کتابهایی که به زبان های فارسی و اردو درباره شهید صادق گنجی نوشته شده اختصاص داده ایم و این قسمت را به نام وی نام گذاری خواهیم کرد .

وی از پایان طراحی کتابخانه دیجیتال شهید بهشتی برازجان به حجم 200 گیگابایت خبر داد و گفت: ایجاد این کتابخانه نقش بسزایی در ترویج کتابخانه های الکترونیکی در این شهرستان خواهد داشت.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان بوشهر به پیشنهادات این اداره در سفر سوم هیئت دولت به استان بوشهر اشاره کرد و گفت: پیشنهاد احداث 59 کتابخانه در سفر سوم دولت به این استان آماده شده است.

خوش طینت افزود: از این تعداد کتابخانه 9 کتابخانه عمومی استاندارد در شهرستانها و 50 کتابخانه روستایی برای مصوب در سفر سوم رئیس جمهوری و هیئت دولت پیش بینی شده است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان بوشهر خواستار همکاری و مساعدت اداره اوقاف وامور خیریه جهت ایجاد کتابخانه امامزاده ابراهیم شد .

شهید صادق گنجی سفیر فرهنگی ایران در لاهور پاکستان بود که در 28 آذرماه سال 1369 ترور و به شهادت رسید.