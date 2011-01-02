۱۲ دی ۱۳۸۹، ۲۰:۱۷

معاون استانداری تاکید کرد:

نرخ سود تک رقمی برای نوسازی واحدهای صنعتی تهران

سخنگوی ستاد هدفمند سازی یارانه های استان تهران با اشاره به بسته حمایتی قانون هدفمندکردن یارانه ها در بخش صنعت و معدن تاکید کرد: برای نوسازی واحدهای صنعتی تهران تسهیلات با نرخ سود تک رقمی پرداخت می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نعمت الله ترکی معاون استاندار و سخنگوی ستاد هدفمند سازی یارانه های استان تهران گفت: برای نوسازی واحدهای صنعتی استان تسهیلات با نرخ سود تک رقمی پرداخت می شود. 

 وی  افزود: در بسته حمایتی قانون هدفمندکردن یارانه ها در بخش صنعت و معدن ارایه تسهیلات با نرخ سود تک رقمی پیش بینی شده است. در بسته حمایتی بخش صنعت و معدن اصلاح الگوی مصرف این بخش و بالا بردن کیفیت کالاهای تولید شده دنبال می شود.

ترکی با اشاره به این که بانک های استان آماده ارایه تسهیلات به صنعتگران هستند گفت: فعالان بخش صنعت و معدن استان برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص بسته حمایتی بخش صنعت و معدن می توانند به سازمان صنایع و معادن استان مراجعه کنند.

معاون برنامه ریزی استانداری تهران گفت: هدفمندسازی یارانه ها تحول بزرگی را در بخش صنعت و معدن استان بوجود می آورد.

کد مطلب 1223435

