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۱۲ دی ۱۳۸۹، ۱۹:۴۹

صدوقی:

یزدیها در 12 دیماه اعتقادات قلبی و مذهبی خود را به نمایش گذاشتند

یزدیها در 12 دیماه اعتقادات قلبی و مذهبی خود را به نمایش گذاشتند

یزد - خبرگزاری مهر: نماینده ولی‌ فقیه در استان و امام جمعه یزد با گرامیداشت 12 دیماه سالروز سفر پرخیر و برکت رهبر معظم انقلاب به استان یزد گفت: مردم یزد در این روز اعتقادات قلبی و مذهبی خود را به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، حجت ‌الاسلام محمدعلی صدوقی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه شورای فرهنگی استان یزد با گرامیداشت 12 دیماه، سالروز سفر پر خیر و برکت رهبر معظم انقلاب به استان یزد اظهار داشت: در این روز مردم با بصیرت دارالعباده یزد با حضور پرشور و استقبال بی‌ نظیر خود، اعتقاد قلبی و مذهبی خود را به جایگاه و شخص رهبری به نمایش گذاشتند.

صدوقی با اشاره به اهمیت بصیرت و بینش معنوی عنوان کرد: داشتن بصیرت باطنی و بینش معنوی از نیازهای شناخت راه حق از باطل است و این مهم در راستای تکلیف الهی و فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی باید مورد توجه قرار گیرد.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان یزد همچنین با گرامیداشت ایام سوگواری شهدای کربلا و حضرت سجاد (ع) با بیان ویژگی‌ های این واقعه تاریخی اظهار داشت: امام سجاد (ع) توانست به عاشورا جاودانگی و ابدیت بدهد.

صدوقی همچنین با اشاره به اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ ها، بیان داشت: با کمک مردم این طرح به خوبی اجرا می‌ شود و امیدواریم به زودی اثرات مثبت آن را در جامعه شاهد باشیم.

مسئولان توجه بیشتری به تشکلهای مردم نهاد داشته باشند

معاون سیاسی و امنیتی استاندار یزد نیز در این نشست با گرامیداشت نهم و دوازدهم دیماه، گزارشی از روند برگزاری نمایشگاه سازمانهای مردم نهاد در استان یزد ارائه کرد و خواستار توجه بیشتر مسئولان به ویژه مسئولان فرهنگی استان به این تشکلها شد.

غلامحسین دشتی خاطرنشان کرد: برگزاری جشنواره صنایع دستی با مضامین قرآنی و نمایشگاه بزرگ کتاب در اسفندماه در یزد از مهمترین رویدادهای فرهنگی استان در سال جاری خواهد بود.

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد نیز در این نشست با اشاره به برگزاری نمایشگاه صنایع دستی با مضامین قرآنی اظهار داشت: این نمایشگاه برای نخستین بار در زمینه هنرهای خوشنویسی، طراحی، معرق، سفال و ... برگزار خواهد شد.

محمود عالیشوندی همچنین با اشاره به مناسبت‌های ایرانی و اسلامی بیان داشت: مناسبت‌های ایرانی و اسلامی باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد تا جوانان برای برگزاری امور خود به ویژه امر ازدواج در این مناسبتها تشویق شوند.

کد مطلب 1223437

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