به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه قربان در جشنواره الگوهای مناسب یاددهی و یادگیری در اردوگاه شهید باهنر در خصوص ترکیب شورای نظارت بر مراکز پیشدبستانی، گفت: هفت سازمان و دفتر با عضویت در این شورا تحت پوشش مدیریتی یکپارچه و منسجم با هدف تربیت نیروهای کیفی و متعالی به فعالیت مشغول هستند.
وی با اشاره به وظیفه خطیر آموزش و پرورش در تربیت کودکان افزود: هدف تعلیم و تربیت، ساختن انسان با ویژگیهایی از جمله خلاقیت، قانون مداری، نظم پذیری، تفکر، کمالجویی، امیدواری و انتظار است.
قربان افزود: پیش از این نیز با وجود پرداختن به دوره پیشدبستانی به عنوان یک دوره مهم آموزشی در آموزش و پرورش، متولی خاصی برای آن در نظر گرفته نمیشد، اما با ایجاد معاونت ابتدایی در وزارتخانه، دفتر پیشدبستانی نیز برای پاسخگویی منسجم به نیازهای اساسی کودکان در این دوره در حوزه ستادی راهاندازی شد.
وی ادامه داد: براساس مصوبه شورای عالی آموزش وپرورش، صدور مجوز تاسیس مراکز پیشدبستانی با آموزش و پرورش بوده است که سالها مورد غفلت واقع شده است.
معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد: شورای نظارت بر مراکز پیشدبستانی برای اولین بار در کشور تشکیل می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه قربان در جشنواره الگوهای مناسب یاددهی و یادگیری در اردوگاه شهید باهنر در خصوص ترکیب شورای نظارت بر مراکز پیشدبستانی، گفت: هفت سازمان و دفتر با عضویت در این شورا تحت پوشش مدیریتی یکپارچه و منسجم با هدف تربیت نیروهای کیفی و متعالی به فعالیت مشغول هستند.
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