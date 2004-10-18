الزام شهرداري تهران به مشاركت بخش خصوصي در اورژانس

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي شوراي شهر تهران، در جلسه روز سه شنبه 28/7/83 كه به صورت فوق العاده و با حضور مستمع برگزار مي شود، گزارش تدوين طرح نقش تهران در تحقق برنامه چشم انداز بيست ساله جمهوري اسلامي ايران توسط مسئول كميته برنامه ريزي كميسيون اقتصادي، برنامه و بودجه شورا قرائت مي شود.

همچنين در ادامه جلسه فردا، دو فوريت لايحه مجوز واگذاري اجراي پروژه هاي رفع ترافيكي و معارضات شهري و بهره برداري از خطوط 3 و4 مترو تهران به شركت راه آهن شهري تهران و حومه بررسي مي شود.

بر همين اساس در جلسه روز سه شنبه شوراي شهر تهران ، گزارش معاون پشتيباني سازمان غله كشور در خصوص چگونگي پخت و پز نان و نحوه استفاده از آن در شهر تهران قرائت مي شود.