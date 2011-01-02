طرحهای تعاونی اشتغالزا نیازمند توجه بیشتر مسئولان است

به گزارش خبرگزاری مهر در یزد، محمدرضا تابش در دیدار با وزیر تعاون با تاکید بر اهمیت نقش و ویژگی ‌های بخش تعاون در سیاستهای کلی نظام، بر رفع تنگناها و محدودیتهای فراروی این بخش تاکید کرد.

وی در این دیدار با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری نسبت به بسط و توسعه بخش تعاونی و ارتقای سهم این بخش در اقتصاد ملی به 25 درصد و تلاش مجلس و دولت برای تحقق این امر، بر فراهم آوردن امکانات و الزامات لازم در این زمینه تاکید کرد.

تابش با اشاره به ماموریتهای مختلف این وزارتخانه در بخشهای اشتغال، مسکن مهر، سهام عدالت و ... بیان داشت: لازم است برای عملیاتی شدن این ماموریتها، ابزار و امکانات لازم در اختیار این وزارتخانه قرار گیرد.

وی وضعیت بخش تعاون در شهرستان اردکان را نیز رو به رشد دانست و افزود: با توجه به ظرفیت شهرستان و پتانسیلهایی که وجود دارد، لازم است توجه ویژه‌ ای به طرحهای تعاونی که منجر به اشتغال می‌ شود، به عمل آید.

مدیرکل تعاون استان یزد نیز در این دیدار در مورد وضعیت بخش تعاون در استان یزد و جذب تسهیلات سرمایه در گردش و تعاونیهای فعال در مورد مشاغل خانگی گزارشی ارائه کرد.

طرح مشاغل خانگی در اردکان به اجرا درآمد

فرماندار اردکان نیز در این دیدار خواستار توجه ویژه به بخش تعاون شهرستان اردکان به ویژه به اجرا درآمدن طرح مشاغل خانگی در این شهرستان شد.

رئیس اداره تعاون اردکان نیز گزارشی از عملکرد وضعیت بخش تعاون شهرستان شامل پیشرفت پروژه مسکن مهر، سهام عدالت، تعاونی‌های دانش‌بنیان و فعالیت تعاونی‌های صنعتی، عمرانی و خدماتی ارائه کرد.

فتاحی همچنین از اجرای طرح مشاغل خانگی در قالب دو شرکت تعاونی در شهرستان اردکان خبر داد.

وزیر تعاون نیز در این دیدار با ابراز خرسندی و تقدیر از پیگیری‌های مسئولانه نماینده مردم اردکان و سایرمسئولان استان و شهرستان در مسیر پیشرفت بخش تعاون، در مورد درخواستهای مطروح شده در زمینه رفع تنگناهای این بخش در سطح استان یزد و شهرستان اردکان توضیحاتی را ارائه کرد و نسبت به حل آنها قول مساعد پیگیری داد.