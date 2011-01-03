به گزارش خبرنگار مهر، در پی مواقفت اداره کل نظارت و ارزشیابی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عنوان "شش و بش" جایگزین نام پیشین "ساندویچ سرد" شد.80 درصد از ساخت فیلم سینمایی "شش و بش" به پایان رسیده است و فیلمبرداری نهایی این پروژه تا 10 روز دیگر ادامه خواهد داشت.

امین حیایی و محمدرضا گلزار در نمایی از "شش و بش"

طبق برنامه‌ریزی انجام شده همزمان با فیلمبرداری فیلم "شش و بش" تدوین این فیلم سینمایی توسط مستانه مهاجر آغاز شده و به زودی صداگذاری توسط ایرج شهدادی شروع می‌شود. مرتضی شایسته تهیه‌کننده این فیلم است.

محمدرضا گلزار، امین حیایی، بیتا فرهی، آنا نعمتی، تانیا جوهری، میرطاهرمظلومی، شهنام شهابی، داود فتحعلی‌بیگی، سید ابراهیم بحرالعلومی، حدیث آرمیده، کاظم نجارزاده و رضا رویگری بازیگران فیلم سینمایی "شش و بش" هستند.