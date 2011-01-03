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۱۳ دی ۱۳۸۹، ۱۰:۱۵

علی‌آبادی در گفتگو با مهر:

افزایش چند برابر حقوق قهرمانان و پیشکسوتان قابل تقدیر است

افزایش چند برابر حقوق قهرمانان و پیشکسوتان قابل تقدیر است

نایب قهرمان المپیک 1972مونیخ گفت: افزایش حقوق قهرمانان و پیشکسوتان اقدامی شایسته و روحیه ساز برای ورزشکاران است که امیدوارم ادامه داشته باشد.

رحیم علی آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب که از سوی صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان چندماهی است میزان حقوق ماهانه اش افزایش یافته است افزود: حدود دو ماه است با تصمیم مسئولان سازمان تربیت بدنی و صندوق حمایت از قهرمانان، حقوق من از حدود 330 هزار تومان به حدود 660 هزا ر تومان افزایش یافته است.

وی  که عنوان نایب قهرمانی رقابتهای المپیک 1972 در رقابتهای کشتی را در کارنامه ورزشی اش دارد، ادامه داد: این تصمیم مسئولان صندوق باعث دلگرمی ما شده است و امیدوارم این روند برای قهرمانان فعلی مانند قهرمانان بازیهای آسیایی گوانگجو نیز به اجراء گذاشته شود.

علی آبادی در پایان خاطرنشان کرد: این تصمیم بیش از همه به نفع خانواده قهرمانانی است که با مشکلات بسیاری روبرو هستند و امیدوارم مسئولان صندوق حمایت از قهرمانان بتواند با برنامه ریزی بهتر به این روند خوب و مثبت ادامه دهند.

کد مطلب 1223448

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