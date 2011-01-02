تیم ملی فوتبال چین برابر عراق پیروز شد/ امارات برابر سوریه به برتری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال امارات که در گروه D مسابقات جام ملت های آسیا با تیم های ایران، عراق و کره شمالی هم گروه است امشب در دیداری دوستانه به مصاف سوریه رفت. این دیدار تدارکاتی که در ورزشگاه خلیفه بن زاید شهر العین برگزار شد در پایان به برتری دو بر صفر تیم امارات انجامید برای تیم امارات که از امتیاز میزبانی بهره می برد سعید سالم الکثیر (63) و زاید اوانا (90) گلزنی کردند.

تیم ملی فوتبال امارات چهارشنبه هفته جاری در یک دیداری دوستانه دیگر به مصاف تیم ملی استرالیا می رود. سوریه که امشب مقابل تیم ملی امارات تن به شکست داد در گروه B جام ملت های آسیا با تیم های عربستان، ژاپن و اردن هم گروه است.

امشب همچنین تیم ملی فوتبال عراق در دیداری دوستانه به مصاف چین رفت . این دیدار دوستانه که در قطر برگزار شد در پایان به برتری 3 بر 2 تیم چین انجامید. برای تیم چین در این بازی هائو یون مین (4)، پن هان پنگ (68- پنالتی) و لی ژوپنگ (76) گلزنی کردند. هر دو گل تیم عراق توسط یونس محمود در دقایق 44 و 50 به ثمر رسید.

عراق مدافع عنوان قهرمانی مسابقات فوتبال جام ملت های آسیا در گروه D این مسابقات با تیم های ایران، کره شمالی و امارات هم گروه است. این تیم در تاریخ 21 دی ماه نخستین دیدار خود در جام ملت های آسیا را مقابل تیم ملی فوتبال کشورمان برگزار می کند.

به گزارش خبرنگار مهر امروز یک دیدار دوستانه دیگر در قاره آسیا برگزار شد. این دیدار تدارکاتی که بین دو تیم اردن و ازبکستان در ورزشگاه الشارجه امارات برگزار شد در پایان به نتیجه تساوی 2 بر 2 انجامید.

پانزدهمین دوره مسابقات فوتبال جام ملت های آسیا از هفدهم دی ماه به میزبانی قطر آغاز خواهد شد.