تقویم ورزشی

به گزارش ‌خبرنگار مهر، امروز دوشنبه سیزدهم دی‌ماه سال 1389 هجری شمسی، مصادف است با بیست و هشتم محرم سال 1432 هجری قمری و برابر است با سوم ژانویه سال 2011 میلادی.

- مسابقات بسکتبال 2011 باشگاه‏های غرب آسیا در گروه A امروز با برگزاری دیدارهای زیر در سوریه آغاز می‌شود:

* ذوب آهن ایران - الریاضی لبنان

* الاهلی یمن - الجلا سوریه

- هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر کشتی آزاد جام خلیج همیشگی فارس امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

گروه الف:

* ذوب آهن کرمانشاه - نفت تهران

* تعاونی اعتبار خراسان رضوی - شهدای الوند

گروه ب:

* شهدای جویبار - گاز مازندران

* شهدای ملایر - بانک ملی گلستان

- هفته هفدهم رقابت‌های فوتبال لالیگای اسپانیا امروز و امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:

* آتلتیکو مادرید - راسینگ

* مایورکا - هرکولس

* زاراگوزا - سوسیه‌داد

* ویارئال - آلمریا

* ختافه - رئال مادرید