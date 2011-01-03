۱۳ دی ۱۳۸۹، ۸:۱۰

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: برگزاری هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر کشتی آزاد و آغاز مسابقات بسکتبال 2011 باشگاه‏های غرب آسیا از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش ‌خبرنگار مهر، امروز دوشنبه سیزدهم دی‌ماه سال 1389 هجری شمسی، مصادف است با بیست و هشتم محرم سال 1432 هجری قمری و برابر است با سوم ژانویه سال 2011 میلادی.

- مسابقات بسکتبال 2011 باشگاه‏های غرب آسیا در گروه A امروز با برگزاری دیدارهای زیر در سوریه آغاز می‌شود:
* ذوب آهن ایران - الریاضی لبنان
* الاهلی یمن - الجلا سوریه

- هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر کشتی آزاد جام خلیج همیشگی فارس امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:
گروه الف:
* ذوب آهن کرمانشاه - نفت تهران
* تعاونی اعتبار خراسان رضوی - شهدای الوند
گروه ب:
* شهدای جویبار - گاز مازندران
* شهدای ملایر - بانک ملی گلستان

- هفته هفدهم رقابت‌های فوتبال لالیگای اسپانیا امروز و امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:
* آتلتیکو مادرید - راسینگ
* مایورکا - هرکولس
* زاراگوزا - سوسیه‌داد
* ویارئال - آلمریا
* ختافه - رئال مادرید

