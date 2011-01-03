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۱۳ دی ۱۳۸۹، ۱۰:۰۵

صنعتکاران در گفتگو با مهر:

افزایش حقوق پیشکسوتان ورزش باعث دلگرمی جوانان است

افزایش حقوق پیشکسوتان ورزش باعث دلگرمی جوانان است

دارنده مدال برنز المپیک 1964 توکیو با بیان اینکه حقوقش نسبت به گذشته سه برابر شده است گفت: افزایش حقوق قدیمی ها ورزش باعث دلگرمی جوانان است.

محمدعلی صنعتکاران نایب رئیس فدراسیون کشتی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این پرسش که به عنوان یکی از قهرمانان کشتی آیا افزایش حقوقی را از سوی صندوق حمایت از قهرمانان شاهده بوده اید گفت: با مساعدت دکتر سعیدلو و صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان حقوق مدال آوران المپیک حدود سه برابر افزایش یافته که به آنها پرداخت شده است.

دارنده مدال طلای جهان ادامه داد: این افزایش حقوق قابل تقدیر است زیرا باعث کمک بخصوص به خانواده های فوت شدگان می شود زیرا آنها گرفتاری بسیاری دارند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در زمان ما این چنین از قهرمانان تقدیر نمی‌شد. به هرحال این تقدیرها باعث دلگرمی همه ماست و امیدوارم با حمایت هرچه بیشتر از قهرمانان ورزش ایران زمینه موفقیتهای بیشتر ورزش به خصوص در المپیک لندن فراهم شود.

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