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۱۳ دی ۱۳۸۹، ۱۵:۰۳

کارگاههای زبان تخصصی "انسان‌شناسی و فرهنگ" برگزار می‌شود

کارگاههای زبان تخصصی "انسان‌شناسی و فرهنگ" برگزار می‌شود

سایت "انسان‌شناسی و فرهنگ"، دومین دوره از کارگاههای زبان تخصصی خود را در نیم‌سال دانشگاهی 1389-1390 از 24 بهمن 1389 تا پایان خرداد 1390 برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت "انسان‌شناسی و فرهنگ"، کارگاههای زبان تخصصی این سایت، به صورت هفتگی به زبانهای انگلیسی و فرانسه برگزار می‌شوند. چارچوب این کارگاهها، برنامه‌های گروه بین‌الملل سایت "انسان‌شناسی و فرهنگ" و به طور خاص برگزاری دو برنامه سخنرانی و انتشار دو ویژه‌نامه درباره فرهنگ فرانسه (در کارگاه فرانسه) و نیز فرهنگ ژاپن (در کارگاه انگلیسی) خواهد بود.

برنامه کارگاهها شامل ارائه مباحث و محورهای اساسی در هر یک از این دو ویژه‌نامه به وسیله مدیر کارگاهها (دکتر ناصر فکوهی) و هر یک از شرکت کنندگان و سپس بحث و گفتگو میان شرکت کنندگان و تقسیم کار برای تهیه و تدوین برنامه انتشاراتی کارگاه است. هر یک از این کارگاهها هشت جلسه دو ساعته را شامل می‌شوند که در انتها تأییدیه شرکت در کارگاه نیز به شرکت کنندگانی که در برنامه‌های کارگاه مشارکت جدی داشته باشند، به وسیله مدیر کارگاه ارائه خواهد شد.

علاقه‌مندان می‌توانند تا اول بهمن‌ماه 1389 اقدام به ثبت‌نام برای شرکت در این  کارگاهها نمایند و برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت انسان‌شناسی و فرهنگ (http://anthropology.ir) مراجعه کنند.

کد مطلب 1223457

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