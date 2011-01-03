افزایش حقوق قهرمانان ورزش پس از 6 سال/ آخرین وضعیت واحدهای مسکونی

سعیدرضا عاصمی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این مطلب افزود: همانطور که در نشست خبری با نمایندگان رسانه های گروه وعده داده بودیم توانستیم با حمایت های سازمان تربیت بدنی از مهرماه سال جاری حقوق قهرمانان المپیک را با افزایش چشمگیری به آنها اهدا کنیم.

وی در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر که چه میزان به حقوق مدال آوران و قهرمانان اضافه شده است گفت: جزئیات افزایش حقوق تک تک قهرمانان و مدال آوران موجود است که طبیعتا براساس مدال و بازیهایی که در آن حضور داشتند متغییر است. با این حال هستند قهرمانانانی که حقوق شان از مهرماه امسال و پس از شش سال از تشکیل صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان بیشتر از 7/6 افزایش داشته است.

عاصمی در ادامه در مورد واریز حقوق به سایر ورزشکاران نیز گفت: از امروز دوشنبه حقوق قهرمانان پارالمپیک با افزایش های در نظر گرفته شده به حساب آنها واریز خواهد شد. در میان قهرمانان پارالمپیک هم هستند افرادی که تا پنج برابر حقوق‌شان رشد و افزایش داشته است.

وی ادامه داد: مدال آوران بازیهای آسیایی و قهرمانان جهان هم از بهمن و اسفندماه با رشد و افزایش جدید حقوق هایشان روبرو می شوند. ضمن اینکه براساس برنامه ریزی صندوق حمایت از قهرمانان و مدال آوران از ابتدای سال 1390 حقوق کلیه مستمری بگیران با افزایشی که برای آنها در نظر گرفته ایم به حسابشان واریز خواهد شد.

وی در پاسخ به این پرسش که " حالا که پس از شش سال شاهد افزایش حقوق قهرمانان بوده ایم، آیا این افزایش برای سالهای آینده متوقف خواهد شد؟" گفت: همانطور که می دانید چون مبنای این مستمری حداقل دستمزد تعیین شده از سوی وزارت کار و امور اجتماعی می باشد در آغاز هر سال و براساس قوانین وزارت کار این حقوق ها با افزایش روبر خواهد شد.

مدیرعامل صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان در مورد سایر خدماتی که به ورزشکاران ارائه می شود گفت: ما ارسال پیام و کارت تبریک سالروز تولد اعضا را هم آغاز کرده ایم که در سالروز تولدشان به درب منزل آنها ارسال می شود. ضمن اینکه از طریق خبرگزاری مهر اعلام می کنم که اهدا کمک هزینه ازدواج و کمک هزینه تحصیلات را هم از پایان دیماه رسما شروع می کنیم و اعضایی که واجد صلاحیت باشند می توانند با مراجعه به صندوق از این مزایا بهره‌مند شود.

سعیدرضا عاصمی در پایان گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آخرین وضعیت واحدهای مسکونی که قرار است به قهرمانان اهدا شود گفت: خوشبختانه با مساعدت وزارت مسکن و شهرسازی مقدمات کار جهت واگذاری مسکن به قهرمانان و مدال آوران به خوبی پیش رفته است و طی روزهای آتی از طریق سایت صندوق اعلام خواهیم کرد که متقاضیان دریافت مسکن با تکمیل فرم های لازم و ارسال مدارک مرحله اولیه ثبت نام را انجام داده و در صورت احراز شرایط قانونی برای مراحل بعدی اقدام خواهند کرد.