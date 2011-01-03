شبکه برق در شهرستان شوش توسعه یافت

حمید عبیداوی در گفتگو با خبرنگار مهر در شوش عنوان کرد: در همین رابطه 680 دستگاه ترانس تک پایه و 93 دستگاه ترانس دوپایه با ظرفیتهای مختلف در این شهرها نصب شده است.

وی سرمایه گذاری صورت گرفته برای بهره برداری از این پروژه‏ ها را 80 میلیارد ریال اعلام کرد.



عضو شورای اداری شهرستان شوش همچنین خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه 149 هزار و 439 متر شبکه برق جدید در شهرستان شوش و توابع آن احداث شده است.



به گفته عبیداوی از این مقدار حجم شبکه 116 هزار و 253 متر شامل خطوط فشار متوسط بوده است.



مدیر امور برق شوش تصریح کرد: 33 هزار و 189 متر از این شبکه‏ ها نیز در بخش فشار ضعیف احداث شده که 29 هزار و 829 متر آن با هدف پیشگیری از سوء استفاده‏ های احتمالی از شبکه برق به صورت خود نگهدار بوده است.