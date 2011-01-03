  1. استانها
  2. خوزستان
۱۳ دی ۱۳۸۹، ۹:۴۷

شبکه برق در شهرستان شوش توسعه یافت

شبکه برق در شهرستان شوش توسعه یافت

اهواز - خبرگزاری مهر: مدیر امور برق شوش گفت: به منظور توسعه و احداث شبکه های جدید در شهرهای شوش، الوان و حر ریاحی 773 ترانس نصب شده است.

حمید عبیداوی در گفتگو با خبرنگار مهر در شوش عنوان کرد: در همین رابطه 680 دستگاه ترانس تک پایه و 93 دستگاه ترانس دوپایه با ظرفیتهای مختلف در این شهرها نصب شده است.

وی سرمایه گذاری صورت گرفته برای بهره برداری از این پروژه‏ ها را 80 میلیارد ریال اعلام کرد.

عضو شورای اداری شهرستان شوش همچنین خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه 149 هزار و 439 متر شبکه برق جدید در شهرستان شوش و توابع آن احداث شده است.

به گفته عبیداوی از این مقدار حجم شبکه 116 هزار و 253 متر شامل خطوط فشار متوسط بوده است.

مدیر امور برق شوش تصریح کرد: 33 هزار و 189 متر از این شبکه‏ ها نیز در بخش فشار ضعیف احداث شده که 29 هزار و 829 متر آن با هدف پیشگیری از سوء استفاده‏ های احتمالی از شبکه برق به صورت خود نگهدار بوده است.
کد مطلب 1223471

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها