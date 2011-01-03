شبکه برق در شهرستان شوش توسعه یافت

حمید عبیداوی در گفتگو با خبرنگار مهر در شوش عنوان کرد: در همین رابطه 680 دستگاه ترانس تک پایه و 93 دستگاه ترانس دوپایه با ظرفیتهای مختلف در این شهرها نصب شده است.
وی سرمایه گذاری صورت گرفته برای بهره برداری از این پروژه ها را 80 میلیارد ریال اعلام کرد.
عضو شورای اداری شهرستان شوش همچنین خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه 149 هزار و 439 متر شبکه برق جدید در شهرستان شوش و توابع آن احداث شده است.
به گفته عبیداوی از این مقدار حجم شبکه 116 هزار و 253 متر شامل خطوط فشار متوسط بوده است.
مدیر امور برق شوش تصریح کرد: 33 هزار و 189 متر از این شبکه ها نیز در بخش فشار ضعیف احداث شده که 29 هزار و 829 متر آن با هدف پیشگیری از سوء استفاده های احتمالی از شبکه برق به صورت خود نگهدار بوده است.
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