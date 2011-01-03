جبار کوچکی نژاد در گفتگو با مهر درباره جزئیات جلسه شب گذشته کمیسیون تلفیق لایحه برنامه پنجم توسعه مجلس، با اعلام اینکه از طریق تصمیم گیری جدید، رئیس جمهور به عنوان رئیس مجمع عمومی بانک مرکزی انتخاب شد، گفت: بررسی و رفع ایرادات شورای نگهبان نسبت به لایحه برنامه پنجم توسعه توسط کمیسیون پیگیری شد.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس اظهار داشت: همچنین این کمیسیون تصمیم گیری کرد که معاون نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزیر اقتصاد، رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور و نایب رئیس مجمع بانک مرکزی، اعضای جدید مجمع عمومی بانک مرکزی را تشکیل دهند.

کوچکی نژاد ادامه داد: به صورت کلی 3 نفر از قوه مقننه، 3 نفر هم از قوه مجریه و 2 نفر نیز از قوه قضائیه در این مجمع حضور خواهند یافت. همچنین تصمیم گیری شد که عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی نیز با معرفی رئیس جمهور و تصویب مجمع صورت پذیرد.

وی خاطر نشان کرد: قائم مقام بانک مرکزی نیز باید توسط رئیس کل این بانک تعیین و برای تصویب به مجمع اعلام شود که در نهایت با حکم رئیس جمهور انتخاب می شود.

به گزارش مهر، سخنگوی شورای نگهبان شنبه به طور رسمی اعلام کرد که مصوبه مجلس مبنی تغییر ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی خلاف اصل 44 قانون اساسی است.

نتیجه بررسی وضعیت هیئت مدیره صندوق توسعه ملی

به گفته این عضو کمیسیون تلفیق، همچنین این کمیسیون در جلسه عصر یکشنبه خود موضوع ترکیب هیئت مدیره صندوق توسعه ملی را نیز مورد بحث و بررسی قرار داد.

کوچکی نژاد به ایراد و نظر شورای نگهبان در خصوص وضعیت اتاقهای تعاون و بازرگانی در هیئت مدیره این صندوق اشاره کرد و افزود: نظر شورای نگهبان داشتن حق رای دو اتاق تعاون و بازرگانی در هیئت مدیره صندوق توسعه ملی نیست.

به گفته وی، کمیسیون تلفیق نیز همچنان بر مصوبه اولیه خود مبنی بر حضور دو اتاق در هیئت مدیره صندوق و داشتن حق رای اصرار دارد و این نظر به شورای نگهبان اعلام می شود.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس بیان داشت: در روز سه شنبه هفته جاری این موضوع در صحن علنی مجلس مطرح و در صورت نهایی شدن، نظر ما به شورای نگهبان اعلام می شود که اگر دوباره این شورا نسبت به تغییر وضعیت دو اتاق تعاون و بازرگانی در هیئت مدیره صندوق اصرار داشته باشد، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع خواهد شد.