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۱۳ دی ۱۳۸۹، ۹:۴۹

88 درصد از خانوارهای شهری خوزستان از نعمت گاز برخوردارند

88 درصد از خانوارهای شهری خوزستان از نعمت گاز برخوردارند

اهواز - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت گاز خوزستان میزان برخورداری این استان از نعمت گاز طبیعی را در مقایسه با دیگر استانهای کشور از لحاظ درصد پوشش خانوارهای شهری هم ‌اکنون بیش از 88 درصد اعلام کرد.

ناصر افشین در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز با بیان اینکه میزان پوشش خانوارهای شهری در کشور 95 درصد است، اظهار داشت: با تداوم روند اجرای پروژه‌ های گازرسانی در استان خوزستان شاهد بهره‌ مندی همه مردم شهرها و روستاهای این استان از نعمت گاز طبیعی در آینده نزدیک خواهیم بود.

وی در ادامه همچنین از راه اندازی شبکه گازرسانی به 172 روستای تابعه این استان در 9 ماهه نخست سال جاری خبر داد.

عضو شورای اداری استان خوزستان، ثبت این فعالیت را یک رکورد دانست و خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیش از 250 پروژه گازرسانی در این استان در حال اجراست.

افشین تاکید کرد: هم اکنون 426 روستا و 43 شهر استان خوزستان از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند.

مدیرعامل شرکت گاز خوزستان ادامه داد: این شرکت بیش از 600 میلیارد ریال از مشترکین گاز استان طلب دارد که وصول آن می تواند فرایند توسعه گازرسانی در استان ار تسریع بخشد.

وی اذعان داشت: تمام هزینه های شرکت گاز و اجرای طرح های توسعه گازرسانی از محل وصول درآمدهای شرکت محقق می شود و دولت هیچ کمکی در این زمینه نمی کند.
کد مطلب 1223474

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