همایش آسیب ‌شناسی نظام آموزش سنتی در اهواز برگزار می شود

رحمان قلاوند در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهارداشت: این همایش با همکاری دانشگاه جامع علمی کاربردی، انجمن آموزش عالی ایران، قطب علمی آموزش مداوم دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران، پارک علم و فناوری، مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد و جهاد دانشگاهی برگزار کند.
وی همچنین به منظور ایجاد زمینه برگزاری این همایش مسابقه طراحی پوستر با عنوان "آسیبشناسی نظام آموزش سنتی" نیز به صورت فراخوان اعلام شد.
مدیرکل فنی و حرفه ای خوزستان تاکید کرد: این مسابقه پیش زمینه ای برای همایش "آسیب شناسی نظام آموزش سنتی و حرکت به سوی نظام جامع مهارت آموزی" است.
عضو شورای اشتغال استان خاطرنشان کرد: هدف از برگزاری این مسابقه، شرکت فعالانه همکاران اداره کل آموزش فنی و حرفهای در همایش است و تمام کارکنان در سطوح مختلف کاری می توانند در این مسابقه شرکت کنند و به سه نفر برتر جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.
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