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۱۳ دی ۱۳۸۹، ۱۰:۰۹

166 هزار انشعاب غیر مجاز برق در خوزستان جمع آوری شد

166 هزار انشعاب غیر مجاز برق در خوزستان جمع آوری شد

اهواز - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان از جمع آوری 166 هزار انشعاب غیر مجاز برق در این استان خبر داد.

اسدالله اسدیان در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز، عنوان کرد: این تعداد انشعاب غیر مجاز از ابتدای اجرای طرح کاهش تلفات شبکه برق تاکنون در شهرهای مختلف استان خوزستان جمع آوری شده است.

به گفته وی امسال 61 هزار و 106 فقره انشعاب غیرمجاز در خوزستان جمع آوری شده که تاثیر به سزایی در کاهش تلفات انرژی برق داشته است.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان تاکید کرد: جمع آوری 20 هزار و 861 شعله لامپ پرمصرف اصناف و جایگزینی آن با لامپ کم مصرف نیز از دیگر اقدامها برای اجرای طرح کاهش تلفات بوده است.

اسدیان خاطرنشان کرد: مشکل برقهای غیرمجاز، بیشتر در شهرهای جنوبی استان است که با فرهنگ ‌سازی مناسب و اصلاح و بهینه سازی برق این مناطق باید این مشکل رفع شود.
کد مطلب 1223481

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