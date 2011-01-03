166 هزار انشعاب غیر مجاز برق در خوزستان جمع آوری شد

اسدالله اسدیان در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز، عنوان کرد: این تعداد انشعاب غیر مجاز از ابتدای اجرای طرح کاهش تلفات شبکه برق تاکنون در شهرهای مختلف استان خوزستان جمع آوری شده است.

به گفته وی امسال 61 هزار و 106 فقره انشعاب غیرمجاز در خوزستان جمع آوری شده که تاثیر به سزایی در کاهش تلفات انرژی برق داشته است.



مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان تاکید کرد: جمع آوری 20 هزار و 861 شعله لامپ پرمصرف اصناف و جایگزینی آن با لامپ کم مصرف نیز از دیگر اقدامها برای اجرای طرح کاهش تلفات بوده است.



اسدیان خاطرنشان کرد: مشکل برقهای غیرمجاز، بیشتر در شهرهای جنوبی استان است که با فرهنگ ‌سازی مناسب و اصلاح و بهینه سازی برق این مناطق باید این مشکل رفع شود.