تنها جایگاه سی ان جی در نوشهر تعطیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر در نوشهر، جایگاه شماره 2 نوشهر که علاوه بر سوخت بنزین، سوخت سی ان جی نیز عرضه می کند از چند روز قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تاکنون تعطیل است.



خرابی دستگاهها دلیل اصلی تعطیلی بخش سی این جی جایگاه شماره 2 نوشهر که در کمربندی این شهرستان واقع شده است، اعلام شده است.



خرابی تنها جایگاه سی ان جی شهرستان گردشگرپذیر نوشهر، موجب سرگردانی تاکسیرانان و فعالان حمل و نقل عمومی این شهرستان شده است.



آنان از مسئولان امر خواستند تا با پیگیری مسائل نسبت به رفع مشکلات فراروی رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی برای ارائه خدماتی دهی مطلوبتر به شهروندان ارائه کنند.



حمید جعفری راننده ای درنوشهر گفت: اکنون روزانه دو بار مجبوریم برای زدن سوخت سی ان جی به شهرهای اطراف نوشهر از جمله چالوس برویم و سه الی چهار ساعت باید وقت صرف این کار شود.



وی افزود: این درحالی است که در ناوگان حمل و نقل عمومی فعالیت دارم و نیاز است مسئولان برای رفع مشکلات این جایگاه تدابیر بیشتری اتخاذ کنند.



راننده دیگری در این زمینه گفت: تمام سهمیه سوخت حمایتی و سهمیه ای ام در یک هفته اخیر مصرف شد و در حال حاضر مجبورم از سوخت 700 تومانی استفاده کنم.



وی اظهار داشت: این درحالی است که خودروی من دوگانه سوز است و تنها جایگاه سی ان جی نوشهر خراب است و با راه اندازی آن مشکلات بسیاری از افراد برطرف می شود. وی خواهان توجه ویژه مسئولان برای رفع مشکلات شد.

