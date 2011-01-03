آتش سوزی در جنگلهای آمل پس از سه روز خاموش شد

عبدالرضا گروسی در گفتگو با خبرنگار مهر در آمل افزود: آتش سوزی جنگلهای منطقه "زائرسر لهاش" بخش مرکزی این شهرستان که از صبح جمعه آغاز شده بود با تلاش نیروهای یگان حفاظت و کارکنان منابع طبیعی آمل و یک یگان کمکی از ساری و مردم محلی خاموش شد و توانستند از آتش سوزی به سایر مناطق پیشگیری و آن را خاموش کنند.

وی با بیان اینکه متاسفانه صعب العبور و صخره ای بودن منطقه جنگلی لهاش، اطفای حریق را برای نیروهای امدادی با مشکل مواجه کرده بود، ادامه داد: متاسفانه دراین آتش سوزی بیش از 30 هکتار از اراضی جنگلی منطقه "زائرلهاش" آمل از نوع ممرز، توسکا، آزاد و گونه های دیگر از بین رفت.



گروسی با بیان اینکه نیروهای یگان حفاظت و کارکنان منابع طبیعی یکی از عوامل محلی را که گمان می رفت عامل اصلی وقوع آتش سوز در منطقه جنگلی لهاش باشد شناسایی کردند، افزود: این فرد هم اکنون شناسایی شده ومتاسفانه به آتش زدن جنگل این منطقه و نحوه و محل آن نیز اعتراف کرده و اکنون با تشکیل پرونده تنظیمی به مراجع قضایی تحویل داده شد.



وی از شکارچیان و دامداران مناطق جنگلی این بخش نیز خواست با دیدن دودی ناشی از آتش سوزی های کوچک مراتب را به دهیاران روستاهای اطراف ومنابع طبیعی اطلاع دهند.



آتش سوزی دو هفته گذشته نیز حدود 20 هکتار از جنگلهای منطقه " زائرسر لهاش " بخش مرکزی آمل را نابود کرده بود.



درحوزه استحفاظی شهرستان آمل حدود 295 هزار هکتار جنگل و مرتع وجود دارد.

