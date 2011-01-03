اصغر ثمربخش در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس دعوت کادرفنی تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان در وزن 42 کیلوگرم
نبیالله کریمی، در وزن 46 کیلوگرم پوریا سلیمی، در وزن 50 کیلوگرم علی ارسلان و سینا رجبی، 63 کیلوگرم سجاد فرج پور، در وزن 85 کیلوگرم امیرحسین خانپور و در وزن 100کیلوگرم بابک رزمپوش به این اردو دعوت شدند.
وی افزود: خلیل رشید محمدزاده، سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان ایران، بختیار تقوی مربی مازندرانی را به جمع شش مربی کادرفنی دعوت کرد.
رئیس هیئت کشتی مازندران تصریح کرد: مرحله نخست اردوی تیم کشتی فرنگی نوجوانان برای حضور در رقابتهای جهانی و قارهای از روز 16 بهمن ماه به مدت 12 روز و با حضور 45 کشتیگیر نوجوان در مجموعه ورزشی برق تهران برگزار میشود.
رقابتهای کشتی قهرمانی نوجوانان آسیا و جهان سال آینده به ترتیب در تایلند و مجارستان برگزار میشود.
