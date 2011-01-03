پایان مهار پدیده زمین خواری در مازندران

حجت الاسلام اسدالله جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: تشکیل ستاد حفظ حقوق بیت المال در استان توانسته بخشی از تغییر کاربری ها و برداشت های غیرمجاز را کاهش دهد.

وی خاطر نشان کرد: ساماندهی اراضی در دستور کار شورای حفظ حقوق بیت المال استان قرار دارد که این امر هماهنگی و همکاری سایر اعضای شورا را می طلبد.

دادستان مرکز مازندران گفت: بهره برداری غیرقانونی شن و ماسه از بستر و حریم دریا رودخانه ها در استان مشکل ساز است.



جعفری افزود: با وجود پیگیری های لازم جهت ساماندهی انفال در این حوزه، متاسفانه همچنان مشکلات در این راستا وجود دارد که نظارت و پیگیریها تا رفع مشکلات موجود همچنان وجود دارد.

این مقام قضایی با تاکید بر ضرورت حفظ حقوق بیت المال در نظام اسلامی، خواستار نظارت بیشتر مسئولان در استفاده بهتر از منابع طبیعی و انفال شد.



وی تصریح کرد: متاسفانه تصمیمات برخی از مدیران در حفظ حقوق بیت المال دور از انتظار است.



