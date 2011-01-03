مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری مازندران منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، در حکمی از سوی سیدعلی اکبر طاهایی استاندار مازندران، محمد مهدی محمدی به عنوان مدیرکل جدید دفتر سیاسی و انتخابات استانداری مازندران منصوب شد.

محمدی پیش از این به عنوان معاون مدیرکل دفتر سیاسی و انتخابات استانداری مازندران مشغول بکار بوده است که به پیشنهاد معاون سیاسی وامنیتی استان مازندران به این سمت منصوب شد.

اکبریان که پیش تر به عنوان مدیرکل دفتر سیاسی و انتخابات استانداری مازندران مشغول بوده به سمت مدیرکل اصل 44 قانون اساسی وزارت تعاون منصوب شد.

محمدی دارای مدرک فوق لیسانس علوم سیاسی است که پیش از این علاوه بر معاونت اداره دفتر سیاسی و انتخابات استانداری، مدیر و مفسر برنامه های سیاسی صدا و سیمای مازندران بوده است.