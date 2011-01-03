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۱۳ دی ۱۳۸۹، ۱۱:۱۳

رضایی در گفتگو با مهر:

حقوق قهرمانان المپیکی افزایش یافته/ ورزشکاران نباید دغدغه آینده داشته باشند

حقوق قهرمانان المپیکی افزایش یافته/ ورزشکاران نباید دغدغه آینده داشته باشند

نایب قهرمان المپیک آتن گفت: حقوق قهرمانان المپیکی بر اساس دستورالعمل جدید مسئولان صندوق حمایت از قهرمانان افزایش یافته است.

علیرضا رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: بر اساس دستورالعمل جدید صندوق حمایت ازقهرمانان و پیشکسوتان حقوق مدال آوران جهانی و المپیک افزایش یافته است. البته این افزایش حقوق برای مدال آوران المپیک پرداخت شده است ولی در مورد مدال آوران جهانی اطلاعی ندارم.

سرمربی تیم کشتی آزاد جوانان بدون اشاره به این افزایش حقوق خاطرنشان کرد: این افزایش حقوق پیشکسوتان و قدیمی های قابل تقدیر است و امیدوارم در ادامه این روند مناسب از ورزشکاران نیز همچنان حمایت کافی شود تا آنها بتوانند با فراغ بال به ورزش حرفه ای بپردازند و دغدغه آینده خود را نداشته باشند. 

کد مطلب 1223489

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