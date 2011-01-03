محمود آباد میزان هفتمین المپیاد ورزشی کارکنان وزارت نفت شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین المپیاد ورزشی سراسری کارکنان مرد وزارت نفت با حضور بیش از 700 ورزشکار برتر از تیم های منتخب شرکت های اصلی این صنعت از 17 دی ماه همزمان با سالروز درگذشت جهان پهلوان تختی به مدت یک هفته در مجتمع نفت شهرستان محمود آباد برگزار می شود.

در این مسابقات که به میزبانی شرکت ملی پتروشیمی کشورمان برگزار می شود ورزشکاران در رشته های فوتسال، والیبال، بسکتبال، شطرنج، تنیس روی میز، تنیس خاکی، شنا، کشتی آزاد وفرنگی و دوومیدانی در سالن های مجتمع نفت محمود آباد، سالن دانشکده نفت این شهرستان، پیست دوومیدانی استادیوم شهید متقی ساری و زمین تنیس و استخر دانشگاه شمال به رقابت می پردازند.

مراسم اختتامیه این المپیاد چهارشنبه 22 دی ماه با حضور معاونان و مدیران ارشد وزارت نفت، مسئولان ورزشی و اداری تیم های شرکت کننده در سالن اجتماعات مجتمع نفت محمود آباد برگزار می شود.