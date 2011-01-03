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۱۳ دی ۱۳۸۹، ۱۱:۴۷

مجتبی راعی:

"عصر روز دهم" بین مردم ایران و عراق همدلی ایجاد کرد

"عصر روز دهم" بین مردم ایران و عراق همدلی ایجاد کرد

اصفهان - خبرگزاری مهر: کارگردان فیلم "عصر روز دهم" گفت: فیلم "عصر روز دهم" با استفاده از تصاویر یک نوع همدلی میان مردم ایران و عراق بوجود آورده و این فیلم برای نسل بعدی عراق ماندگار خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، مجتبی راعی صبح دو شنبه در جلسه نقد و برسی فیلم "عصر روز دهم" که در سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی هنری استاد فرشچیان برگزار شد، در اعتراض به وجود نواقص و عدم درج زیرنویسهای فیلم در زمان اکران در سالن سینمای مجتمع فرشچیان گفت: تک‌تک دیالوگها و حرفهای عربی بازیگران در نسخه اصلی فیلم به صورت زیرنویس ترجمه شده اما این زیرنویسها هیچکدام در اکران امشبفیلم آورده نشد.

وی افزود: برای ساخت این فیلم زحمات زیادی کشیده شده و در شرایط سخت، دشوار و نا امن عراق ساخته شده است.

کارگردان فیلم "عصر روز دهم" با بیان اینکه این فیلم از خود گذشتگی زنان را در طول دوران دفاع مقدس به تصویر کشیده است، بیان داشت: این فیلم را می‌توان با توجه به شرایط سخت و دشوار عراق یک مستند دانست به این دلیل که تمامی سکانسهای کشور عراق به صورت دوربین رو دست فیلمبرداری شد این در حالیست که بیشتر سکانسهای ایران بیشتر به روی سه پایه فیلمبرداری شد.

راعی با اشاره به اینکه فیلم "عصر روز دهم" با استفاده از تصاویر یک نوع همدلی میان مردم ایران و عراق بوجود آورده است، اظهار داشت: ارتباط گرفتن با بازیگران عراقی دشواری زیادی داشت و در این فیلم ار بازیگرانی استفاده شد که به خوبی فارسی صحبت می‌کردند و این فیلم برای نسل بعدی عراق ماندگار خواهد بود.

وی با اشاره به پوستر فیلم "عصر روز دهم" و اینکه این پوستر مردم را به اشتباه می‌اندازد، گفت: برخی با مشاهده این پوستر فکر می‌کنند این فیلمی با موضوع عاشورا ساخته شده که اینکه درخواست ما اکران این فیلم قبل از ماه محرم بود تا به دلیل همزمانی به ایام سوگواری ماه محرم به عنوان یک فیلم مناسبتی محسوب شود.

ملاقلی‌پور بهتر از من "عصر روز دهم" را کارگردانی می کرد

کارگردان فیلم "عصر روز دهم" با بیان اینکه فیلمنامه اولیه این فیلم توسط رسول ملاقلی‌پور نوشته شد، تصریح کرد: با درگذشت رسول ملاقلی‌پور نوشتن فیلمنامه به من واگذار شد که فیلمنامه من با فیلمنامه رسول ملاقلی‌پور متفاوت بود.

راعی ادامه داد: ملاقلی‌پور بهتر از من می‌توانست این فیلم را کارگردانی کند.

وی با اشاره به فیل‌های آمریکایی که با موضوع عراق ساخته می‌شود، اظهار داشت: فیلمهای آمریکایی تصویری دروغ را از عراق نشان می‌دهند و "عصر روز دهم" فضای حال حاضر عراق را به خوبی به تصویر کشیده و مردم باید به این فیلم اعتماد کامل داشته باشند.

کارگردان فیلم "عصر روز دهم" گفت: بسیاری از صحنه‌های این فیلم به صورت دیجیتالی تهیه شده که از آن جمله می‌توان به بمب باران پل خرمشهر و صحنه‌های داخل حرم اشاره کرد که به صورت کروماکی تصویربرداری شد.

کد مطلب 1223492

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