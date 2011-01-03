طرح تحول اقتصادی و اصل 44 لازم و ملزوم یکدیگرند

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، حمیدرضا فولادگر شامگاه یکشنبه در نشست صمیمی فعالان اقتصادی استان اصفهان با اعضای هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن و نمایندگان مجلس که در اتاق بازرگانی برگزار شد، افزود: در قانون هدفمندی یارانه‌ها سه اصل اساسی بهینه سازی مصرف، افزایش بهره وری و نیز سود آوری و کاهش هزینه های دولت هدف گذاری شده است .

وی افزود: در اجرای هدفمندی یارانه ها در بخش اقتصاد خانوار مجلس کمترین نگرانی را از بابت اجرای این قانون دارد چراکه دولت مکلف شده 50 درصد هزینه خانوار کل کشور که ماهانه حدود دو هزار و 600 میلیارد تومان است را پرداخت کند .

رئیس کمیسیون اصل 44 قانون اساسی اضافه کرد: پولی که به عنوان یارانه به شش دهک جامعه پرداخت می شود برای هزینه جاری آنها در خصوص آزاد سازی قیمتها کافی است و دهکهای باقیمانده نیز می‌توانند با صرفه جویی پول یارانه‌‌ها را مدیریت کنند .

وی با اشاره به اینکه بیشترین نگرانی نمایندگان مجلس در اجرای هدفمندی یارانه ها مربوط به بخش صنعت، حمل و نقل و کشاورزی است، تصریح کرد: نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون اقتصادی تمامی نگرانیهای فعالان اقتصادی کشور را در خصوص اجرای این قانون قبول دارند و درصدد رفع مشکلات احتمالی و برنامه ریزی کارآمد برای کاهش مشکلات پیش روی صنعت با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها هستند .

سهمیه گازوئیل ارزان قیمت در بخش صنعت باید افزایش پیدا کند

فولادگر درخصوص سهمیه گازوئیل بخش صنعت گفت: سهمیه گازوئیل ارزان قیمت در بخش صنعت باید افزایش پیدا کند و اگر گازوئیل 150 تومانی را برای تولید کنندگان و صنعتگران افزایش ندهیم بسیاری از بخشهای مربوط به صنعت و حمل و نقل دچار مشکل جدی می شوند .

وی در مورد تغییر تکنولوژی صنایعی مانند آجر پزها بیان داشت: کوره پزیها باید با تغییر تکنولوژی، سوخت خود را عوض کنند تا مشکلات آنها در ارتباط با سوخت کمتر شود و دولت نیز برای تغییر خط تولید حمایت می کند .

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هدفمندی یارانه ها به عنوان یکی از بندهای طرح تحول اقتصادی از الزامات اصل 44 قانون اساسی است و باید گفت اصل 44 و طرح تحول اقتصادی لازم و ملزوم یکدیگرند .

طرح هدفمندسازی باید در بستر رونق اقتصادی انجام شود

وی یادآور شد: طرح هدفمندی یارانه ها باید در بستر رونق اقتصادی انجام پذیرد و اجرای آن در زمان رکود اقتصادی با مشکل روبرو می شود .

فولادگر با اشاره به اینکه در حال حاضر خدمات بیمه در کشور ما انحصارا در دست تامین اجتماعی است، خاطرنشان کرد: ضریب بیمه 16.7 درصد ظالمانه است و باید زمینه رقابتی در بخش بیمه ایجاد شود تا ضریب بیمه نیز کاهش یابد .