شفاف سازی قیمتها در هدفمندی یارانه ها نیازمند حمایت و سعه صدر مردم است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، محسن کوهکن شامگاه یکشنبه در نشست فعالان اقتصادی استان اصفهان با اعضای هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن و نمایندگان مجلس با اشاره به اینکه قانون هدفمندی یارانه ها یکی از بهترین قوانینی است که در کشور در حال اجراست، اظهار داشت: عزم مجلس این است که از اجرای این قانون حمایت کند و اگر سئوال و اشکالی در مورد نحوه اجرای هدفمند‌کردن یارانه‌ها مطرح باشد، آن ‌را با مسئولان مربوطه در میان بگذارد.

وی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را یکی از بزرگترین تحولات مثبت در کشور عنوان کرد و توجه ویژه به بخش صنعت و صنایع را همزمان با اجرای این قانون ضروری دانست.

کوهکن با اشاره به اینکه بزرگترین دغدغه نمایندگان مجلس در اجرای هدفمندی یارانه ها مربوط به بخش تولید و افزایش فرصتهای سرمایه گذاری است، تاکید کرد: در اجرای چنین طرح عظیمی باید توجه زیرساختهای حمل و نقل مورد توجه ویژه قرار گیرد.

وی افزود: مجلس آنچه را که در اجرای هدفمندی یارانه ها خلاف قانون باشد از طریق دادخواست به دیوان عدالت اداری ابلاغ و دیوان آن را بررسی می کند.

نماینده مردم لنجان در مجلس اسلامی با اشاره به اینکه در مجلس چهارم آثار روانی افزایش قیمتها بیش از افزایش واقعی قیمتها بود، خاطرنشان کرد: در حال حاضر نیز آثار روانی و نگرانیهای بعضا بی موردی در بخشهای مختلف در خصوص اجرای هدفمندی یارانه ها وجود دارد که باید با صبر مردم و مشارکت آنها و نیز رفع موانع احتمالی اجرای این قانون را تسهیل کرد.

وی در خصوص افزایش قیمت گازوئیل و گران تمام شدن تولیدات به دلیل افزایش قیمت حمل و نقل تصریح کرد: مشکلات ناشی از قیمت سوخت گازوئیل در مرغداریها، باغداریها و بعضی از صنایع در مجلس مطرح و از وزیر مربوطه در خصوص چگونگی رفع آن و ارائه راهکارها سئوال شده و آنها نیز جواب قانع کننده ارائه کرده اند به گونه ای که با حمایت صنعتگران و کشاورزان و نیز سعه صدر این موانع رفع می شود.