به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، محمدمهدی صادق شامگاه یکشنبه در نشست صمیمی فعالان اقتصادی استان اصفهان با اعضای هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن و نمایندگان مجلس که در اتاق بازرگانی برگزار شد، با اشاره به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اظهار داشت: زمانی که لایحه هدفمندی یارانه ها وارد مجلس شد، بحث طرح تحول اقتصادی مطرح و در این طرح هفت نظام اقتصادی و محورهای اقتصادی از جمله طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در نظر گرفته شده بود.

وی با برشمردن تعدادی ازمحورهای طرح تحول اقتصادی افزود: محورهایی مانند ساختار گمرک، اصلاح نظام بانکی و پولی، بهره‌وری و دیگر موارد از جمله محورهای طرح تحول اقتصادی است که باید به صورت موازات با هدفمندی یارانه ها انجام گیرد.

نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در حال حاضر از میان هفت بند طرح تحول اقتصادی تنها بحث هدفمندی یارانه‌ها مورد توجه قرار گرفته و دولت به شش محور اقتصادی دیگر توجه نکرده و همین امر باعث بروز مشکلاتی بر سر راه هدفمندی یارانه ها شده است.

وی تصریح کرد: با تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها قرار براین شد که قیمتها ظرف مدت پنج سال به صورت تدریجی و پلکانی به قیمت فوق خلیج‌فارس برسد و از شیب ملایم و نسبتا کندی برخوردار باشد اما هم اکنون اینگونه نیست.

صادق با اشاره به اینکه در حال حاضر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را دارای شیب تندی است، خاطرنشان کرد: با افزایش ناگهانی قیمت در هدفمندی یارانه‌ها شیب ملایم رعایت نشده و نتیجه آن ایجاد مشکل در بخش تولید و صنعت شده است.

وی با اشاره به اینکه 80 سال اخیر صنعت در بخشهای مختلف دولتی اداره می شده است و کمتر شاهد تغییر در ساختارهای تولید و صنعت بوده ایم، تصریح کرد: بسیاری از صنعتگران در زمانهای مختلف وامهای بلند مدت با مبالغ بالا دریافت کرده اند اما به فکر تغییر تکنولوژی و ساختار خود در جهت مصرف بهینه نبوده اند.

نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس اضافه کرد: درحال حاضر بانکها به دلیل عدم پرداخت وامها توسط متقاضیان دچار مشکل شده اند و منابع مالی بانکها به شدت کاهش یافته است.

وی اظهار داشت: برنامه ریزیها باید درجهت افزایش سرمایه بانکها پیش رود تا بتوانند تسهیلات دراختیار بخش تولید و صنعت قرار دهند.

صادق ادامه داد: امید است درمسیر جراحی بزرگ اقتصادی که اقدام شجاعانه ای ازسوی دولت احمدی نژاد است گامهای اساسی برداریم و تمام زوایای قانون هدفمندی یارانه ها دیده شده باشد تا مشکلات ناشی از اجرای این طرح در مدت پروسه اجرای آن کمتر شود.