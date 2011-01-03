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۱۳ دی ۱۳۸۹، ۱۱:۲۵

صادق:

هدفمندی یارانه‌ها با شیب کندتری اجرا شود

هدفمندی یارانه‌ها با شیب کندتری اجرا شود

اصفهان - خبرگزاری مهر: نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی گفت: با افزایش ناگهانی قیمت در هدفمندی یارانه‌ها شیب ملایم در آن رعایت نشده و تند است و این قانون باید با شیب کندتری اجرا شود.

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، محمدمهدی صادق شامگاه یکشنبه در نشست صمیمی فعالان اقتصادی استان اصفهان با اعضای هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن و نمایندگان مجلس که در اتاق بازرگانی برگزار شد، با اشاره به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اظهار داشت: زمانی که لایحه هدفمندی یارانه ها وارد مجلس شد، بحث طرح تحول اقتصادی مطرح و در این طرح هفت نظام اقتصادی و محورهای اقتصادی از جمله طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در نظر گرفته شده بود.

وی با برشمردن تعدادی ازمحورهای طرح تحول اقتصادی افزود: محورهایی مانند ساختار گمرک، اصلاح نظام بانکی و پولی، بهره‌وری و دیگر موارد از جمله محورهای طرح تحول اقتصادی است که باید به صورت موازات با هدفمندی یارانه ها انجام گیرد.

نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در حال حاضر از میان هفت بند طرح تحول اقتصادی تنها بحث هدفمندی یارانه‌ها مورد توجه قرار گرفته و دولت به شش محور اقتصادی دیگر توجه نکرده و همین امر باعث بروز مشکلاتی بر سر راه هدفمندی یارانه ها شده است.
 
وی تصریح کرد: با تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها قرار براین شد که قیمتها ظرف مدت پنج سال به صورت تدریجی و پلکانی به قیمت فوق خلیج‌فارس برسد و از شیب ملایم و نسبتا کندی برخوردار باشد اما هم اکنون اینگونه نیست.
 
صادق با اشاره به اینکه در حال حاضر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را دارای شیب تندی است، خاطرنشان کرد: با افزایش ناگهانی قیمت در هدفمندی یارانه‌ها شیب ملایم رعایت نشده و نتیجه آن ایجاد مشکل در بخش تولید و صنعت شده است.
 
وی با اشاره به اینکه 80 سال اخیر صنعت در بخشهای مختلف دولتی اداره می شده است و کمتر شاهد تغییر در ساختارهای تولید و صنعت بوده ایم، تصریح کرد: بسیاری از صنعتگران در زمانهای مختلف وامهای بلند مدت با مبالغ بالا دریافت کرده اند اما به فکر تغییر تکنولوژی و ساختار خود در جهت مصرف بهینه نبوده اند.
 
نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس اضافه کرد: درحال حاضر بانکها به دلیل عدم پرداخت وامها توسط متقاضیان دچار مشکل شده اند و منابع مالی بانکها به شدت کاهش یافته است.
 
وی اظهار داشت: برنامه ریزیها باید درجهت افزایش سرمایه بانکها پیش رود تا بتوانند تسهیلات دراختیار بخش تولید و صنعت قرار دهند.
 
صادق ادامه داد: امید است درمسیر جراحی بزرگ اقتصادی که اقدام شجاعانه ای ازسوی دولت احمدی نژاد است گامهای اساسی برداریم و تمام زوایای قانون هدفمندی یارانه ها دیده شده باشد تا مشکلات ناشی از اجرای این طرح در مدت پروسه اجرای آن کمتر شود.
کد مطلب 1223495

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