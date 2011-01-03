رفع معضلات بخش صنعت با اعتبارات استانی میسر نیست

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، علیرضا ذاکر اصفهانی شامگاه یکشنبه در نشست صمیمی فعالان اقتصادی استان اصفهان با اعضای هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن و نمایندگان مجلس اظهار داشت: استان اصفهان با دارا بودن هشت هزار واحد صنعتی بزرگ و کوچک به عنوان قطب صنعتی کشور محسوب می شود.

وی افزود: در حال حاضر بیش از 60 درصد از آهن و فولاد کشور در اصفهان تولید می شود و نیمی از نیاز کشور در آجر را این استان تامین می کند.

استاندار اصفهان با اشاره به اینکه بخش تولید و صنعت در اصفهان دارای تنگناها و مشکلاتی است که توسط مدیریت استان قابل جمع بندی نیست، تصریح کرد: رفع بسیاری از معضلات بخش صنعت با اعتبارات و توان استانی میسر نیست و به مدیریت کلان و اعتبارات ملی نیاز دارد.

وی یادآور شد: دستگاه های اجرایی و استانداری تمام تلاش خود را برای حل این مشکلات به کار گرفته اند و آماده هرگونه همکاری در حد بضاعت خود با صنعتگران استان هستند.

ذاکر اصفهانی با بیان اینکه در طول یک سال گذشته تمامی توان مدیریت استان بر روی دو محور گذاشته شده است، خاطر نشان کرد: حفظ وضعیت موجود و نیز موضوع جذب سرمایه برای دستیابی به شرایط بهتر از مواردی است که ما بسیار روی آن تاکید داریم.

وی اضافه کرد: البته به دلیل اجرای هدفمندی یارانه ها، جذب سرمایه در حاشیه قرار گرفته ولی با این وجود مدیریت استان با شعار گستردن فرش قرمز در استانداری برای سرمایه گذاران تعدادی از سرمایه گذاران را در بخشهای مختلف جذب کرده است.

استاندار اصفهان با اشاره به اینکه با افزایش قیمت سوخت بنزین و گازوئیل مراجعات از بخشهای مختلف اعم از دستگاه های دولتی و بخشهای خصوصی و نیز مردم به استانداری افزایش یافته است، اظهار داشت: در هفته های اخیر جلسات مشترکی را با صنعتگران، سازمان تاکسیرانی و نیز کشاورزان و مرغداران و مدیران در بخشهای مختلف برگزار کرده ایم و درصدد رفع مشکلات ناشی از آزاد سازی قیمتها هستیم.