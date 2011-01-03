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۱۳ دی ۱۳۸۹، ۱۰:۳۵

مهدوی:

مدیریت صحیح مهمترین اصل در اجرای هدفمندی یارانه است

مدیریت صحیح مهمترین اصل در اجرای هدفمندی یارانه است

اصفهان - خبرگزاری مهر: نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: دولت باید قانون هدفمندی یارانه ها را به صورت صحیح اجرا کند و مهمترین موضوع در اجرای این قانون مدیریت خوب در اجراست که از مشکلات جانبی پیشگیری می کند.

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، احمد مهدوی شامگاه یکشنبه در نشست صمیمی فعالان اقتصادی استان اصفهان با اعضای هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن و نمایندگان مجلس که در اتاق بازرگانی برگزار شد، اظهار داشت: 80 سال اقتصاد ایران دولتی بود ولی با اجرای اصل 44 قانون اساسی و تاکید بر خصوصی سازی رفته رفته از این وضعیت خارج می شویم.

وی افزود: تاکنون 13 درصد واگذاری ها در بخش خصوصی به صورت واقعی انجام شده است.

‌ نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه تولید کننده در ایران همواره در مظلومیت به سر می برده است، تصریح کرد: خوشبختانه در حال حاضر با تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر ارزش گذاری و تکریم جایگاه تولید کننده وضعیت آنها بهتر از قبل شده است اما هنوز جای کار دارد.
 
وی با اشاره به اجرای قانون هدفمندی یارانه گفت: قانون هدفمندی یارانه ها اگر درست اجرا شود، اقتصاد ایران را نجات می دهد و نمایندگان مجلس آماده شنیدن نظرات صنعتگران و تولید کنندگان برای اجرای بهتر این قانون هستند.
 
مهدوی اضافه کرد: برای اجرای هدفمندی یارانه ها در بخش تولید دولت باید دو سال تنفس دهد تا تولیدکنندگان خود را احیا کنند و تکنولوژی خود را تغییر دهند.
 
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر تنها بسته حمایتی دولت از تولیدکنندگان و صنعتگران در قالب وامهای بانکی ارائه می شود، تصریح کرد: وام هایی با بهره های 20 تا 30 درصدی برای تولیدکنندگان راهگشا نیست چرا که در کشورهای دنیا دولت با بهره 3 تا 7 دصدی به تولیدکنندگان وام می دهد.
 
نماینده مردم خرمدره و ابهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه نگاه دولت در هدفمندی یارانه ها بیشتر در بخش خانوار بوده و به تولید کمتر توجه شده است، اضافه کرد: اینکه با افزایش هزینه های تولید قیمت ها افزایش پیدا نکند، منطقی نیست و باعث ضرر تولیدکنندگان و ضربه به اقتصاد کشور می شود چرا که نجات اقتصاد در تولید است.
 
وی خاطرنشان کرد: عیب ها و مشکلات قانون هدفمندی یارانه ها در اجرا ظاهر می شود لذا همه باید در انعکاس تبعات و اجرای آن دولت و مجلس را یاری کنند.
 
بهره‌وری پایین و قاچاق وسیع کالا مشکل صنعت و معدن کشور است
 
مهدوی در ادامه به مشکلات فراروی صنعت و معدن کشور پرداخت و اظهار داشت: ‌نبود یک استراتژی شفاف، نامناسب بودن فضای کسب و کار، تفرق میان سیاست‌های تجاری و تولید و عدم توجه به فناوری‌های جدید از جمله این مشکلات است.
 
وی تصریح کرد: متأسفانه مشکلات فراوانی در قوانین، بخش‌نامه‌ها و قانون کار وجود دارد و در این میان قوانین دست و پاگیر و بروکراسی موجود در کشور موجب ناراحتی صنعتگران و سرمایه‌گذاران می‌شود.
 
‌ نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس بهره‌وری پایین و قاچاق وسیع کالا را از دیگر مشکلات بخش صنعت و معدن عنوان کرد و ابراز داشت: امروز بحث نقدینگی ‌و نظام پولی کشور مشکل ایجاد کرده است که باید تدابیر لازم برای رفع این مشکلات از سوی مسئولان ذی‌ربط انجام شود.
 
وی تاکید کرد: دولت باید قانون هدفمندی یارانه ها را به صورت صحیح اجرا کند و مهمترین موضوع در اجرای این قانون مدیریت خوب در اجراست که از مشکلات جانبی پیشگیری می کند.
 
مهدوی تاکید کرد: شفاف سازی در زمینه هدفمندی یارانه ها می تواند از طریق رسانه ها به خوبی انجام شود و موجب می شود که از هرگونه مشکلات جانبی و زیانهای احتمالی در اجرای این طرح پیشگیری شود.
کد مطلب 1223497

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