تغییر الگوی مصرف مواد مخدر در خراسان شمالی نگران کننده است

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، سردار ابوالقاسم اسفندیاری شامگاه یکشنبه در نخستین همایش نقش نیروی انتظامی در امنیت اجتماعی و مبارزه با مواد مخدر که در شهرستان شیروان برگزار شده بود، با بیان این مطلب اظهار داشت: باید اثرات خانمان سوز مواد مخدر صنعتی در استان اطلاع رسانی شود.

وی تصریح کرد: برخورد با مواد مخدر تنها وظیفه نیروی انتظامی نیست بلکه باید سایر دستگاههای مرتبط استان و عموم مردم نسبت به برخورد با مواد مخدرهمکاری لازم و مفیدی داشته باشند.



این مسئول افزود: در حال حاضر نیز مواد ترکیبی مخدر از کشورهای بیگانه شیمیایی هستند و بسیار برای مصرف کننده خطرناک است.



وی اذعان داشت: دانشگاهها و مراکز علمی استان نیز باید مبارزه با مواد مخدر را در دستور کار خود قرار دهند و نباید نگاهی سطحی نسبت به این معضل جامعه داشته باشند.



رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان نیز در این همایش گفت: مبارزه با مواد مخدر یک عزم جدی را می طلبد و این وظیفه بر عهده همه آحاد جامعه است.



مهدی وطن پرست تعامل بین دانشگاه و نیروی انتظامی را بسیار مطلوب و کارآمد دانست و افزود: دانشگاه آزاد اسلامی در راستای مبارزه با مواد مخدر و اطلاع رسانی از آثار سوء آن برگزاری همایشها در دانشگاه را در برنامه های خود قرار می دهد.