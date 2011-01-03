سیاستگذاری بانک صادرات مبتنی بر نیازهای استانی و منطقه ای است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، مجید ابوالفتحی شامگاه یکشنبه و در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی استان کردستان اظهار داشت: بانک صادرات جمهوری اسلامی ایران به عنوان بزرگترین بانک خصوصی کشور در راستای ارائه خدمت بهتر به مردم، سیاست های کاری خود در استان ها را بر اساس نیازهای منطقه ای ترسیم خواهد کرد.

وی عنوان کرد: بانک صادرات تلاش خواهد کرد که با اتخاذ این سیاست کاری ضمن ارتباط بیشتر با اقشار مختلف مردم در راستای تامین نیازهای هر استان و منطقه برنامه ریزی و نسبت به پوشش نقاط ضعف در بخش های مختلف مالی، اقتصادی و حتی اجتماعی نیز ورود پیدا کند.

مدیرکل روابط عمومی بانک صادرات جمهوری اسلامی ایران با اشاره به واگذاری اختیارات کامل به اعضای هیئت مدیره بانک در سراسر استانهای کشور، گفت: واگذاری این اختیارات از سوی مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره بانک صادرات در راستای توجه به رفع نیازهای هر منطقه و استان اجرا می شود و امکان تصمیم های درست و به موقع برای رفع نیازهای استان ها در کوتاهترین زمان ممکن فراهم خواهد شد.

ابوالفتحی در ادامه با اشاره به فعالیت سه هزار شعبه بانک صادرات در سراسر کشور افزود: بانک صادرات در راستای نیل به اهداف خود و به عنوان بزرگترین بانک خصوصی در کنار گسترش شعبه، بیش از 320 هزار پایانه فروشگاهی را در شهرهای مختلف کشور فعال کرده است که این مهم نشان از توجه بانک صادرات به توسعه فعالیت های الترونیکی و فاصله گرفتن از استفاده وجه نقد در بین مشتریان است.

وی خاطرنشان کرد: بانک صادرات در سال جاری 30 طرح و برنامه متنوع را در حوزه های مختلف و برای ارائه به مشتریان خود در نظر گرفته بود که تاکنون بخش زیادی از این طرح ها اجرایی و قرار است که در دهه فجر انقلاب اسلامی سایر طرح ها نیز رونمایی و اجرایی شود.

مدیرکل روابط عمومی بانک صادرات جمهوری اسلامی ایران در پایان با اشاره به رویکرد جدید بانک در ارتباط با رسانه های جمعی یادآور شد: با توجه به حضور دکتر جهرمی به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بانک صادرات رویکرد جدیدی در ارتباط با رسانه های جمعی طراحی و تدوین شده است.

ابوالفتحی گفت: در این رویکرد، بانک تلاش خواهد کرد که با ارتباطی دوسویه هم از امکانات رسانه های مختلف جمعی در راستای ارائه خدمت بهتر به مردم استفاده کند و در کنار آن تمامی مدیران بانک در استان ها موظف به حمایت از رسانه های جمعی به ویژه دفاتر استانی خبرگزاری ها و نشریات محلی هستند.