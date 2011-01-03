فیلمبرداری "آخرین سرقت" تمام شد

به گزارش خبرنگار مهر، فیلمبرداری این فیلم سینمایی که بیستم آبان در تهران آغاز شده بود، پس از 46 جلسه کاری نهم دی به پایان رسید. تدوین فیلم که همزمان توسط کاوه ایمانی آغاز شده بود، ادامه دارد.

پوریا پورسرخ، نیما شاهرخشاهی، خاطره اسدی، مریم سعادت، آرش نوذری، سولماز آقمقانی و ایرج نوذری بازیگران این فیلم هستند.

عوامل این فیلم عبارتند از نویسندگان فیلمنامه: رضادرمیشیان، پدرام علیزاده، سیدجلال الدین دری، مدیر فیلمبرداری: فرج حیدری، تدوین: کاوه ایمانی

مدیرتولید: شاهین جعفری، طراح گریم: فریور معیری، طراح صحنه و لباس: مارال جیرانی، صدا: رضا نظری‌نیا، مدیر تدارکات: فواد بوربور، سیدغلامرضا موسوی.