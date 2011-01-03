10 میلیارد ریال به پروژه کشتارگاه صنعتی سنندج اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، ارسلان ازهاری شامگاه یکشنبه و در جلسه کارگروه امور اقتصادی و تولیدی استان کردستان اظهار داشت: در راستای تکمیل و بهره برداری از سیستم تصفیه خانه کشتارگاه صنعتی سنندج، مبلغ 10 میلیارد ریال اعتبار از سوی معاونت نظارت و راهبری رئیس جمهور به این پروژه اختصاص پیدا کرده است.

وی عنوان کرد: کشتارگاه صنعتی سنندج که در حال حاضر مورد بهره برداری قرار می گیرد، در بخش تصفیه خانه با مشکلات و کمبودهای مواجه است و به همین دلیل و با توجه به پیگیری های صورت گرفته از سوی استان، این اعتبار در سال جاری و برای تکمیل تصفیه خانه این کشتارگاه اختصاص پیدا کرده است.

معاون برنامه ریزی استاندار کردستان افزود: با تکمیل تصفیه خانه کشتارگاه صنعتی سنندج، بخش زیادی از گوشت مورد نیاز استان کردستان در این محل کشتار و با رعایت موارد بهداشتی ظریب سلامت فراورده های تولیدی در این مکان نیز با افزایش قابل توجهی مواجه خواهد شد.

ازهاری در ادامه با اشاره به وضعیت استان کردستان طی دو هفته از اجرایی کردن قانون هدفمندسازی یارانه خاطرنشان کرد: خوشبختانه با توجه به همکاری و مساعدت اقشار مختلف مردم و اقدامات مناسب دستگاه های دولتی به ویژه سازمان بازرگانی وضعیت بازار استان در آرامش به سر می برد.

وی یادآور شد: انتظار ما از تمامی دستگاه های دولتی استان این است که همچنان با اقدامات مناسب و برنامه ریزی به موقع زمینه را برای اجرایی موفقیت آمیز قانون هدفمندسازی یارانه ها در استان کردستان فراهم کرده و در این راستا همکاری و تعامل در بین بخش دولتی و خصوصی در این استان همچنان ادامه داشته باشد.

در ادامه این جلسه روسای ادارات و سازمانهای مختلف دولتی گزارشی از اقدامات و برنامه های کاری خود در مدت زمان دو هفته از اجرایی کردن قانون هدفمندسازی یارانه ها در استان کردستان را ارائه کردند.