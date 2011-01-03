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۱۳ دی ۱۳۸۹، ۱۰:۰۰

برای افزایش کیفیت نان/

واحد های صنفی نانوایی خراسان شمالی آموزش می بینند

واحد های صنفی نانوایی خراسان شمالی آموزش می بینند

بجنورد - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان شمالی گفت: در راستای افزایش کیفیت نان واحد های صنفی نانوایی خراسان شمالی آموزش می بینند.

حسین بابایان در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد با بیان این مطلب، اظهار داشت: با شروع هفته افزایش کیفیت نان و کاهش ضایعات در راستای هدفمند کردن یارانه ها، قرارداد آموزشی فی ما بین اداره کل آموزش فنی و حرفه ای و شرکت غله و خدمات بازرگانی استان با هدف توانمندسازی نیروی انسانی شاغل در واحدهای صنفی نانوایی و ارتقاء مهارتهای حرفه ای آنان و در نهایت افزایش کیفیت و کاهش ضایعات نان منعقد شد.

وی تصریح کرد: قرارداد آموزشی مذکور در راستای اجرای توافقنامه همکاری شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور منعقد شده است.
 
وی خاطرنشان کرد: تفاهم نامه فوق با موضوع برگزاری دوره های ارتقاء مهارت برای حداقل 20 درصد شاغلان واحدهای صنفی نانوایی استان به تعداد 836 نفر دوره و جمعاً به مدت 41 هزار و 800  نفر ساعت بر اساس فهرست استانداردهای آموزشی مصوب و نیز برگزاری آزمونهای ارزشیابی از فراگیران منعقد شده است.
 
بابایان یادآور شد: به کلیه فراگیران دوره های آموزشی مذکور پس از موفقیت در آزمون گواهینامه های مهارت اعطاء خواهد شد.
 
وی اذعان داشت: با توجه به رتبه بندی کیفی نانوایی های سراسر کشور در سال آینده، شاغلین واحدهای صنفی نانوایی با شرکت در دوره های آموزشی فوق زمینه مناسبی را برای بهبود کیفیت نان با ارزش غذایی بالاتر خواهند یافت.
کد مطلب 1223505

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