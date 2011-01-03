100 واحد صنعتی آسیب پذیر در کردستان شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، سیروس شاه غیبی شامگاه یکشنبه و در جلسه کارگروه امور اقتصادی و تولیدی استان کردستان، اظهار داشت: در راستای اجرایی کردن قانون هدفمندسازی یارانه ها، حدود 100 واحد صنعتی و تولیدی آسیب پذیر در حوزه های مختلف در استان کردستان شناسایی شده اند.

وی عنوان کرد: وزارت صنایع و معادن در راستای حمایت از واحدهای مختلف صنعتی و تولیدی با اجرایی کردن قانون هدفمندسازی یارانه ها، طرح شناسایی واحدهای آسیب پذیر را با هدف ارائه خدمت بهتر به این گونه واحدهای صنعتی و تولیدی همزمان با سراسر کشور در استان کردستان نیز اجرایی کرد و هم اکنون مشخصات کامل این واحدها در استان جمع آوری و این اطلاعات برای اقدامات مناسب در مورد حمایت از آنها در دسترس قرار دارد.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان کردستان افزود: این واحدهای صنعتی بر اساس اعلام کشوری و در 20 گروه کاری شناسایی و قرار است که از تسهیلات ویژه وزارت صنایع و معادن در حوزه های مختلف به ویژه تامین حامل های انرژی و مواد اولیه مورد حمایت قرار گیرند.

شاه غیبی گفت: در کنار این مهم، سازمان صنایع و معادن استان کردستان با همکاری شبکه بانکی این استان مبلغ 81 میلیارد ریال تسهیلات با بهره پائین را به واحدهای صنعتی آسیب پذیر با هدف تامین حامل های انرژی پرداخت کرده است و انتظار می رود که سایر واحدهای صنعتی استان نیز که دچار مشکلات و کمبودهای در این حوزه هستند ضمن مراجعه به سازمان صنایع از این امکان برای جبران کمبودهای خود استفاده کنند.

در ادامه این جلسه روسای ادارات و سازمان های مختلف دولتی گزارشی از اقدامات و برنامه های کاری خود در مدت زمان دو هفته از اجرایی کردن قانون هدفمندسازی یارانه ها در استان کردستان را ارائه کردند.