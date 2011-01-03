"کتابخانه مشارکتی" راهی مناسب برای افزایش مطالعه در مناطق محروم است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، عبدالسلام کریمی شامگاه یکشنبه و در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان دیواندره، اظهار داشت: اجرای طرح راه اندازی کتابخانه مشارکتی راه حل مناسبی در راستای افزایش مطالعه و همچنین ایجاد دسترسی آسان مردم به کتاب در مناطق محروم و کم برخوردار به شمار می رود.

وی عنوان کرد: در راستای اجرایی کردن این طرح تمامی ادارات و سازمان های دولتی می توانند از خدمات کتابخانه های عمومی کشور به منظور تامین منابع و نرم افزارهای مدیریت کتابخانه ای و نشریات در کتابخانه های خود بهره برداری کرده و سپس این گونه امکانات را در اختیار جامعه مخاطب و همچنین علاقمندان قرار دهند.

رئیس انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان دیواندره در ادامه بیان داشت: انجمن کتابخانه های عمومی نقش بسیار ارزنده و کلیدی را در راستای توسعه و گسترش فرهنگ کتاب خوانی و همچنین نهادینه کردن این امر مهم به عنوان بخشی از کارهای روزمره افراد بر عهده دارد و باید در این راستا ضمن برنامه ریزی لازم از تمامی امکانات و توانمندی های بخش های دولتی و خصوصی به بهترین شکل ممکن استفاده کرد.

کریمی گفت: توسعه و تجهیز کتابخانه های عمومی به تنهایی از عهده یک سازمان و اداره خاص دولتی بر نمی آید و لازم است که تمامی دستگاه های متولی امور فرهنگی به ویژه در شهرستان های همچون دیواندره که جمعیت روستایی بیشتری دارند نیز مشارکت و همکاری فعال تری داشته باشند.

وی در ادامه از تمام بخشداران این شهرستان درخواست کرد که در راستای توسعه فضای کتابخانه ای در دیواندره تلاش کنند و افزود: توسعه و گسترش فرهنگ مطالعه با استفاده از مشارکت و همکاری خود مردم باعث کاهش بسیاری از آسیب های اجتماعی می شود و زمینه را برای حضور جدی تر مردم در عرصه های مختلف فراهم می کند.

در پایان نشست انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان دیواندره و با حضور فرماندار این شهرستان و سایر اعضاء از برگزیدگان مسابقه نقاشی "کتاب، کتابخانه و کودک" که به مناسبت هفته کتاب برگزار شده بود، با اهدا لوح تقدیر و جایزه نقدی تجلیل به عمل آمد.