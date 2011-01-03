عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- یک ناشر در ترکیه از ترجمه کتاب آیات شیطانی به زبان ترکی استانبولی و ارائه آن به بازار خبر داد.

- کاروان آسیایی همبستگی با مردم تحت محاصره غزه وارد این منطقه شد.

- لیندسی گراهام سناتور ارشد جمهوریخواه پیشنهاد داد تا آمریکا برای همیشه در افغانستان باقی بماند.

- یک حزب مهم ائتلاف در پاکستان تهدید کرد که از ائتلاف خارج و به اپوزیسیون بپیوندد.

- شیلی و پاراگوئه درصدد شناسایی دولت فلسطین در مرزهای 1967 هستند.

- رئیس جمهوری کره جنوبی گفت : باب گفتگوها با کره شمالی همچنان باز است.

- مخالفان یمنی خواستار اعتراضاتی علیه دولت در زمینه تغییرات قانون اساسی شدند؛ حزب حاکم درصدد تغییر قانون اساسی یمن برای مادام العمر کردن علی عبدالله صالح رئیس جمهوری این کشور است.

- درگیری مسلمانان و مسیحیان در قاهره در پی انفجار در اسکندریه، 25 نیروی امنیتی و 15 مسیحی غیر نظامی زخمی شدند.

- نیمه شب گذشته زلزله 7.1 ریشتری شیلی را لرزاند.

- عمر البشیر در آستانه همه پرسی به جنوب سودان سفر می کند.