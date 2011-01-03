۱۳ دی ۱۳۸۹، ۸:۲۶

نکونام در گفتگو با مهر:

دلیل حذف رادیو تئاتر را از جشنواره تئاتر فجر نمی‌دانم

رئیس مرکز هنرهای نمایشی رادیو درباره دلیل حذف رادیو تئاتر از جشنواره تئاتر فجر اظهار بی‌اطلاعی کرد.

محمود زنده‌نام، مدیر مرکز هنرهای نمایشی رادیو درباره حذف رادیو تئاتر از جشنواره تئاتر فجر به خبرنگار مهر گفت: نمی‌دانم چرا چنین تصمیمی گرفته شده است. باید از مسئولان تئاتر فجر این مسئله را بپرسید، معمولاً رادیو تئاتر با استقبال مخاطبان رو به رو می‌شود و حذف آن سوال برانگیز است.
 
وی در ادامه افزود: ما برای اجرای رادیو تئاتر در جشنواره آمادگی لازم را داشتیم، اما نمی‌دانم چرا دوستان چنین تصمیمی گرفتند.
 
امسال مرکز هنرهای نمایشی رادیو با اجرای 9 رادیو تئاتر در هفدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان حضور داشت و توانست چند جایزه از آن خود کند.
 
قرار است این مرکز در جشنواره تئاتر دانشگاهی با اجرای چند تله تئاتر شرکت کند.
