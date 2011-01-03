محمود زندهنام، مدیر مرکز هنرهای نمایشی رادیو درباره حذف رادیو تئاتر از جشنواره تئاتر فجر به خبرنگار مهر گفت: نمیدانم چرا چنین تصمیمی گرفته شده است. باید از مسئولان تئاتر فجر این مسئله را بپرسید، معمولاً رادیو تئاتر با استقبال مخاطبان رو به رو میشود و حذف آن سوال برانگیز است.
وی در ادامه افزود: ما برای اجرای رادیو تئاتر در جشنواره آمادگی لازم را داشتیم، اما نمیدانم چرا دوستان چنین تصمیمی گرفتند.
امسال مرکز هنرهای نمایشی رادیو با اجرای 9 رادیو تئاتر در هفدهمین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان حضور داشت و توانست چند جایزه از آن خود کند.
قرار است این مرکز در جشنواره تئاتر دانشگاهی با اجرای چند تله تئاتر شرکت کند.
نظر شما