عملیات اجرایی فرودگاه سقز از سر گرفته می شود

به گزارش خبرنگار مهر درسنندج، با توجه به پیگیری های نمایندگان مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی و سایر مدیران و مسئولان ارشد این استان، عملیات اجرایی پروژه فرودگاه سقز که به دلیل مشکلات مالی و اعتباری متوقف شده بود بار دیگر از سر گرفته می شود.

نماینده مردم شهرستان های سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: با توجه به تلاش های صورت گرفته و جلب نظر مسئولان وزارت راه و ترابری قرار است که از ردیف های متفرقه بودجه سال 89 کشور مبلغی به عنوان کمک در راستای تسریع در ساخت فرودگاه سقز اختصاص پیدا کند.

فخرالدین حیدری بیان داشت: با توجه به آخرین رایزنی های صورت گرفته با مسئولان وزارت راه و ترابری و همچنین جلب نظر مساعد آنها، قرار است که مبلغ 33 میلیارد ریال از ردیف های متفرقه بودجه درسال 89 برای ازسرگیری عملیات اجرایی یکی از پروژه های اساسی استان در راستای توسعه زیرساخت های حمل و نقل اختصاص یابد.

وی از آغاز مجدد فعالیت ساخت و ساز این پروژه طی روزهای آینده خبر داد و گفت: متاسفانه به دلیل مشکلات مختلف از جمله عدم اخذ مجوز کمیسیون ماده 32 در زمان مقرر، در بودجه سال جاری کشور هیچ گونه ردیفی برای اختصاص اعتبار به این پروژه در نظر گرفته نشده بود و به همین دلیل عملیات اجرایی آن به کندی دنبال و در شش ماهه دوم سال جاری نیز عملیات اجرایی فرودگاه سقز متوقف شد.

نماینده مردم شهرستانهای سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در کنار جذب اعتبار برای این پروژه در سال جاری، قرار است که در بودجه سال 90 کشور یک ردیف اختصاصی برای ساخت و بهره برداری از پروژه فرودگاه سقز در نظر گرفته شود که این مهم باعث تسریع در ساخت آن خواهد شد.

عضو شورای اسلامی استان کردستان در چهارم آذرماه سال جاری و در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج، خبر متوقف شدن عملیات اجرایی فرودگاه سقز را تائید کرد واظهار داشت: عملیات ساخت و ساز فرودگاه سقز در سال جاری و بدلیل نبود اعتبار مورد نیاز تعطیل شده است.

اسماعیل احمدزاده در این گفتگو عنوان کرد: در حالی که ساخت فرودگاه سقز به عنوان یکی از نیازهای اصلی استان کردستان در حوزه توسعه حمل و نقل هوایی در جریان مصوبات دور اول و دوم سفر هیئت دولت به کردستان تصویب و تلاش بسیاری برای جذب اعتبار برای ساخت این پروژه صورت گرفت، ولی متاسفانه از ابتدای آذرماه عملیات اجرایی و ساخت این پروژه متوقف شده است .

وی با اشاره به زمان آغاز عملیات ساخت فرودگاه سقز بیان داشت: عملیات اجرایی پروژه در سال 85 آغاز شد و برغم گذشت بیش از چهارسال از کلنگ زنی میزان پیشرفت پروژه هم مناسب نیست ومی طلبد که مسئولان استان ونمایندگان مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی تلاش جدی تری در راستای جذب اعتبار مورد نیاز و از سرگرفتن عملیات ساخت و ساز این پروژه مهم را در دستور کار قرار دهند .