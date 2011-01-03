به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی آبادی که پس از چهار سال ریاست بر سازمان تربیت بدنی چند سالی است ریاست کمیته ملی المپیک را برعهده دارد با حضور در خبرگزاری مهر به سوالات خبرنگاران گروه روزشی پاسخ داد که متن گفتگوی او را در زیر می خوانید:

وضعیت ورزش ایران در آغاز کار

محمد علی آبادی در ابتدای گفتگویش با خبرنگاران مهر به حضورش در سازمان تربیت بدنی اشاره کرد و گفت: وقتی ورزش کشور را تحویل گرفتم شاخص ورزش در بازی‎های آسیایی دهم بود. تعداد مدالی که در طول یک سال حضور در رویدادهای مختلف به دست می‎آمد بین 80 تا 900 مدال بود. شاخص مالی هم رقم پائینی بود که باید با آن علاوه بر تامین نیاز فدراسیون‏های به زیر ساخت‏ها هم رسیدگی می‏شد.

علی آبادی ادامه داد: شاخص زیر ساخت‏ها هم چهار دهم متر مربع برای هر نفر بود که البته بخش عمده‏ای از این زیر ساخت در برگیرنده مجموعه‏های بزرگی مانند مجموعه ورزشی آزادی و انقلاب تهران بود. مجموعه‏هایی که عملکرد مردمی و قهرمان پروری نداشتند و فقط مورد استفاده کسانی بودند که به حد قهرمانی رسیده‏اند.

ورزش بانوان در حداقل جایگاهش بود

رئیس پیشین سازمان تربیت بدنی با یادآوری اینکه در آغاز ریاست من رقابت‏های منسجم و سازمان یافته نبود، یادآور شد که آن زمان ورزش بانوان در حداقل جایگاه خودش قرار داشت و ورزش همگانی هم خیلی به چشم نمی‏آمد.

علی آبادی اظهارداشت: به همه این دلایل زمانیکه ورزش کشور را تحویل گرفتم احساس کردم که به جای آغاز کار میدانی و ورزشی باید یک مهندسی مجدد طراحی کنم و مجموعه ورزش کشور را مورد بازنگری قرار دهم تا نیازها شناسایی شوند و بر اساس برنامه پیش رویم.

دو راهکار برای رسیدگی به اوضاع و احوال ورزش

رئیس فعلی کمیته ملی المپیک با تاکید بر اینکه آن زمان دو راهکار را برای رسیدگی به اوضاع و احوال ورزش پیش رو داشتیم به تشریح آنها و فعالیت های انجام شده در این راستا پرداخت.

وی گفت: اولین راهکار این بود که باز هم برای حضور در رقابت‎های مختلف بین‏المللی متحمل پرداخت هزینه شویم. دوم اینکه می‎توانستیم با نگاه ملی برای تمام هزینه‏ها به گونه‏ای برنامه ریزی کنیم که نتایج آنها ماندگار شود و تبدیل به سرمایه و انرژی نهفته شود.

رئیس پیشین سازمان تربیت بدنی گفت: یکی دیگر از شاخص‏هایی که در ورزش ایران ضعیف بود این بود که ضریب پوششی فضای ورزشی در شهرهای متوسط و کوچک بسیار پایین و در برخی از آنها در حد صفر بود در حالی که سابقه و تاریخ ورزش حاکی از آن بود که بسیاری از قهرمانان از همین مناطق بوده‏اند.

کار 180 روزه بدون وقفه

وی با بیان اینکه 6 ماه نخست کاری خود در سازمان تربیت بدنی را به برگزاری نشست با نهادهای مختلف ورزشی در تهران و شهرستان‎ها اختصاص داد، تصریح کرد: طی 180 روز کاری بدون حتی یک تعطیلی به تمام استان‌ها سفر کردیم و حتی از برخی از آنها دو بار بازدید شد. طی این مدت نزدیک به هزار جلسه در مناطق مختلف برگزار کردیم ضمن اینکه علاوه بر سفرهای من سایر معاونان سازمان تربیت بدنی هم حضور سنگین و میدانی در استانها و فدراسیون‎ها داشتند.

مدیریتی جدید داشتم

علی آبادی با تاکید براینکه این یک روش جدید مدیریت در ورزش بود، تاکید کرد: مدیریت ورزش را نه از تهران بلکه از روستاها و از دل خود ورزشکاران آغاز کردیم که نتیجه آن هم پوشش کامل نقاط ضعف و کمبودها برای ایجاد تحول اساسی در عرصه ورزش بود. مثلا اینکه باید ورزش همگانی در کشور نهادینه می‏شد و در این راستا می‌بایست خانواده‏ها برای هزینه کردن در ورزش متقاعد می‏شدند.

سهم 50 درصدی بانوان در کسب مدال

رئیس پیشین سازمان تربیت بدنی با یادآوری اینکه در هر رویدادی 50 درصد مدال‏ها متعلق به بانوان است، گفت: تا زمانی که بانوان ما حضور پررنگ در میادین نداشتند خبری هم از این 50 درصد نبود. 70 درصد ورزش کشور پوشش ورزشکاری و سازمان یافته نداشت. به طبع دراین شرایط از جمعیت 70 میلیونی فقط 20 تا 25 میلیون نفر را می‏توانستی تحت مدیریت و استعدادیابی قرار دهی. اینها مواردی بود که باید به آنها رسیدگی می‏شد.

اقدامی انقلابی و انفجاری انجام شد

وی به نتایج حاصل از بررسی‌های انجام شده طی 6 ماه نخست کاری خود در سازمان تربیت بدنی اشاره کرد و اظهار داشت: باید اقدام انقلابی و انفجاری در توسعه زیرساخت‎های ورزش انجام می‎شد یعنی یک کار 10 ساله را طی 4 سال و به صورت فشرده انجام می‏دادیم. ضمن اینکه باید بانوان وارد ورزش می‌شدند و جایگاه خود را در این عرصه پیدا می‎کردند.

فاکتورهایی که برای ارتقا ورزش لازم بود

رئیس کمیته ملی المپیک ادامه داد: باید منابع مالی ورزش افزایش پیدا می‎کرد تا کمک‌های مالی به فدراسیون‏ها و هیئت‎ها تامین می‏شد. باید ورزش همگانی در کشور توسعه پیدا می‎کرد تا ورزش سازمان یافته شکل می‏گرفت. در کنار همه اینها حضور دائمی رئیس و معاونان سازمان تربیت بدنی در سطح استان‏ها هم لازم و ضروری است.

نهضت ساخت و ساز آغاز شد

محمد علی آبادی با تاکید براینکه با توجه به تمام این موارد نهضت ساخت و ساز را در کشور آغاز کردیم، خاطرنشان کرد: نتیجه آن 5 تا 6 هزار پروژه‎ای بود که ساخت آنها طی چهار سال در دستور ساخت قرار گرفت. در زمان ریاست من بیش از 3 هزار مورد از این پروژه‏ها به اتمام رسید و ساخت 3 هزار پروژه دیگر هم آغاز شد. زمانی که من ریاست سازمان را تحویل دادم 15 درصد ساخت این پروژه‏ها نیز انجام شده بود.

وی با اشاره به اینکه میزان ساخت و سازهای انجام شده در زمان ریاست من با آنچه طی 60 - 50 سال پیش از آن ساخته شده بود مطابقت می‎کرد، گفت: اگر پروژه‏های باقی مانده نیمه کاره به اتمام برسد در اکثر استان‌ها شاخص ورزش برای هر نفر از یک متر مربع عبور می‏کند کما اینکه در برخی از استان‎ها عبور کرده است.

رئیس چهار سال گذشته سازمان تربیت بدنی افزود: در ورزش جدید برای 1060 شهر کشور برنامه داشتیم. یعنی اینکه مشخص بود در هر یک از این شهرها چه پروژه‏ها و مکان‏های ورزشی وجود دارد. این پروژه‏ها و مکان‏ها متعلق به چه ارگان‎هایی هستند، چه کارهایی در حال انجام است و به لحاظ پروژه‎ای چه نیازهایی در این شهر وجود دارد.

برای روستاها طرحی ویژه اجرا شد

محمد علی آبادی با بیان اینکه طرح ضرورتی توسعه فضای ورزشی حرکتی بود که در روستاها انجام شد تصریح کرد: هدف این بود که در هزار روستای بالای هزار نفری کشور فضای ورزشی ایجاد کنیم که در این زمینه همت و همکاری خود روستائیان هم کمک کننده بود برای اینکه در بسیاری از روستاها یک مجموعه ورزشی پاسخگو به نیازها شکل گیرد.

ذخیره‌ای قدرتمند تحویل ورزش کشور دادم

وی اختصاص 7 هزار هکتار - 70 میلیون متر مکعب - زمین به ورزش را یکی از کارهای انجام شده خود طی چهار سال ریاستش در سازمان تربیت بدنی عنوان کرد و گفت: این ذخیره‏ای قدرتمند برای ورزش است که برای آن سند هم تهیه شده است. با استفاده از این زمین می‎توان 35 میلیون متر مکعب فضای ورزشی ساخت.

رئیس امروز کمیته ملی المپیک با تاکید بر اینکه رسیدگی به ورزش بانوان یکی از کارهایی بود که در دستور کار قرار گرفت و ماحصل آن را در بازی‎های آسیایی گوانگجو دیدیم، خاطرنشان کرد: در این زمینه چند ستاد و کمیته بانوان تشکیل دادیم ضمن اینکه به همه ابلاغ شد 30 درصد کاروان ایران در گوانگجو را بانوان تشکیل خواهند داد.

نارضایتی از جهش دوحه و فراخواندن روسا

رئیس کمیته ملی المپیک ضمن بیان اینکه طرح پیاده روی همگانی نیز در زمان ریاست من ارائه شد، تاکید کرد: حاصل تمام این برنامه‎ها و تلاش‌های چهار ساله ارتقای جایگاه ایران از رده دهم به ششم بازی‎های آسیایی دوحه بود. جهشی خوب که البته راضی کننده نبود. به همین دلیل وقتی این بازی‌ها تمام شد در همان جا روسای فدراسیون‏ها را فرا خواندم تا برای بازی‎های گوانگجو برنامه ریزی و هدف گذاری کنیم.

هدف کسب جایگاه چهارمی گوانگجو بود

رئیس پیشین سازمان تربیت بدنی با اشاره به اینکه حرکت رو به جلو هدفی بود که برای طی کردن 4 سال تا زمان بازی‎های آسیایی گوانگجو برای ورزش ایران ترسیم کردیم، گفت: باید در این بازی‎ها مقامی بهتر از ششم به دست می‎آوردیم البته با توجه به تمام ظرفیت‏ها و پتانسیل‌ها کسب رده اول تا سوم این بازی‌ها برای ما شدنی نبود اما با در نظر گرفتن حضور بانوان و حضور بهتر در رشته‎های پرمدال می‏توانستیم چهارم شویم به همین دلیل کسب این رده را به عنوان هدف قرار دادیم.

قرار نبود "اعدام" شویم

علی آبادی با یادآوری اینکه بعضی از روسای فدراسیون‎ها مخالف اعلام این هدف گذاری بودند، توضیح داد که تقاضای آنها این بود که رسیدن به جایگاه پنجم را به عنوان هدف دستگاه ورزش اعلام شود اما من مخالف آن بودم چون اعتقادم این بود که می‌توانیم چهارم شویم نهایت اگر هم این عنوان را نمی‌گرفتیم قرار نبود اعدام شویم!

برخوردهای مثبت و منفی با هدف ترسیم شده

رئیس پیشین سازمان تربیت بدنی ادامه داد: برخوردها با اعلام اینکه کسب عنوان چهارم بازی‎های آسیایی هدف ورزش ایران است خیلی مثبت نبود. خیلی‎ها با این قضیه برخورد منفی داشتند که البته حق داشتند چون رسیدن به این جایگاه بیشتر از 20 مدال می‏خواست و این کار سختی بود. اما من به این هدف اعتقاد داشتم چون ورزشکاران ما شرایط لازم برای ارتقا را حتی به لحاظ مسائل جغرافیایی کشور داشتند.

علی آبادی در بخشی از صحبت‎های خود با بیان اینکه یکسال بعد از بازی‎های آسیایی دوحه فدراسیون‎ها بر اساس درخواست سازمان تربیت بدنی برنامه خود برای حضور در گوانگجو را تنظیم و ارائه کردند، به پیش‎بینی‏های صورت گرفته برای بازی‎های آسیایی 2010 اشاره کرد.

27 طلا؛ پیش‏بینی که اعلام نشد

وی گفت: کسب 27 مدال طلا و مجموع 100مدال نتیجه پیش‏بینی اولیه همه فدراسیون‌ها بود که توسط مسئولان آنها هم تایید شده بود. این پیش‏بینی در فاصله دو و نیم تا سه سال مانده به گوانگجو انجام شد اما آن را مطبوعاتی نکردیم چون حرف، حرف بزرگی بود. کار نشدنی نبود چون اگر مثلا 20 مدال طلا می‏گرفتیم کسی نمی‎گفت کاروان ایران از 11 مدال طلا به این تعداد رسید. می‏گفتند قرار بود 27 مدال طلا بگیریم چرا 20 مدال طلا شد؟!

پیش‎بینی نهایی برای گوانگجو21 مدال طلا بود

رئیس کمیته ملی المپیک این گونه عنوان کرد که با بررسی کاملتر همه شرایط پیش بینی‏های صورت گرفته برای کسب مدال طلا در گوانگجو 30 درصد کاهش می یافت و به این نتیجه رسیدیم که با کسب 21 مدال طلا جایگاه چهارمی آسیا در گوانگجو از آن ایران خواهد بود.

در چهارم شدن کاروان ایران شک نداشتم

علی آبادی با یادآوری اینکه عنوان چهارمی کاروان ایران در بازی‎های آسیایی 2010 با 20 مدال به دست آمد، اظهار داشت: البته من در فاصله 4 روز مانده به پایان این بازی‏ها و در شب عید غدیر کسب جایگاه چهارمی ایران را تبریک گفتم در حالی که هنوز بازی‎ها تمام نشده بود اما هیچ شکی در این زمینه نداشتم چون حریفان تعقیبی کاروان ایران را به رغم داشتن چند فینالیست جدی و خطرناک نمی‌دیدم.

معاون پیشین رئیس جمهور در امور ورزش با تاکید بر اینکه پارامترهای ناشناخته‎ای پیش‎بینی‏های را سخت می‏کرد، تصریح کرد: شرایط مختلفی که می‏تواند روی ورزشکاران و عملکرد آنها در رویدادها تاثیر بگذارد پیش‎بینی‏ها را هم تحت تاثیر قرار می‎دهد. پیش‏بینی کرده بودیم که در گوانگجو بین 57 تا 62 مدال می‎گیریم که در نهایت 59 مدال هم گرفتیم. پیش بینی شده بود 21 مدال طلا می‏گیریم که 20 مدال طلا شد. البته در عین ناباوری چون روی مدال طلای والیبال هم امید زیادی داشتیم.

الان وقت تثبیت شدن نیست

محمد علی آبادی در ادامه نشست برگزار شده در گروه ورزش خبرگزاری مهر تاکید کرد: هنوز ورزش ما جای رشد و حرکت رو به جلو را دارد و بعد از آن است که باید خود را تثبیت کنیم. دیگر اینکه ورزش صنعتی است که دارایی آن انسان‎ها هستند. باید به ورزش به صورت لحظه‌ای رسیدگی شود نباید غافل شد حتی از کسانی که مدال آور هستند. ورزش و ورزشکاران مانند باغ گلی هستند که هر روز آبیاری را نیاز دارند.

یک سوال، یک پاسخ

* این درست است که با حضور شما در عرصه ورزش یک انقلاب صورت گرفت که به موجب آن ورزش بعد از انقلاب به دو بخش تقسیم شد؟

رئیس کمیته ملی المپیک در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر گفت: ما انجام وظیفه کرده و از اندوخته ها خوب استفاده می‏کنیم. از روز اول هم به دنبال ورزش، راه انداختن آن و مسابقات مختلف نبودم. تمام فکر و ذهنم معطوف به برنامه ریزی‏های مختلف در بخش‎ها بود. مثلا روی بانوان برنامه داشتیم که نتیجه آن ارتقای میزان مدال آوری بانوان از یک مدال دوحه به 14 مدال گوانگجو بود.

سهم کاروان ایران در بازی‎های آسیایی کره جنوبی 90 مدال است

علی آبادی تاکید کرد: بانوانکاروان ایران در بازی‎های آسیایی 2010 سهم 25 درصدی در کسب کل مدال‎ها داشتند. آنها راه مدال آوری و شهامت آن را پیدا کردند. اگر این راه ادامه پیدا کند در دوره آتی بازی‎های آسیایی تعداد مدال‏های مردان و زنان یکی خواهد شد و در مجموع می‏توانیم 90 مدال بگیریم و خود را به جایگاه سومی آسیا نزدیکتر کنیم.

علی آبادی تعهد داد!

معاون پیشین رئیس جمهور در امور ورزش کشور با بیان اینکه کسب جایگاه سومی آسیا برای ایران نشدنی نیست، گفت: البته کسب این جایگاه 50 مدال طلا و مجموع 150مدال نیاز دارد که آن هم با ابزار و امکانات کافی و کامل میسر خواهد شد. شخصا تعهد می‏دهم اگر یکی از رشته‎های پرمدال را تحویل بگیرم بعد از 6 سال آن را به یکی از رشته‏های مسلم مدال آوری در آسیا تبدیل خواهم کرد.

* بعد از اتمام بازی‎های آسیایی دوحه شما به عنوان رئیس سازمان تربیت بدنی نظارت مستقیم بر عملکرد فدراسیون‌ها را داشتید اما الان شرایط متفاوت است. چون شما در کمیته ملی المپیک مشغول به کار هستید. فکر نمی‏کنید روندی که ورزش کشور ما آن را طی می‎کرد دچار مشکل شود؟

رئیس کمیته ملی المپیک پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر را این گونه توضیح داد: مسئولیت ورزش کشور با سازمان تربیت بدنی است اما ما هم کمک می‎کنیم و دیدگاه‎های خود را بیان می‏کنیم. حتی از بعد بازی‎های آسیایی گوانگجو تا حالا سه جلسه مشترک برای بازی‎های المپیک لندن برگزار کردیم. ما هم به نوبه خود برنامه های‎مان را به رئیس سازمان تربیت بدنی ارائه می‌دهیم اگر منابع لازم تامین شود با پتانسیل موجود می توانیم در المپیک نتیجه خوبی بگیریم.

مدعی تحویل یک "ویرانه" نیستم

محمد علی آبادی همچنین به پرسش دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه "شما مدعی رسیدگی به اوضاع و احوال ورزش کشور همزمان با آغاز ریاست خود در سازمان تربیت بدنی هستید در حالیکه وضعیت ورزش ایران در زمان ریاست مهرعلیزاده هم زیاد بد نبود. ایران آن زمان جایگاه دهم آسیا را داشت. در زمان ریاست هاشمی طبا زیرساخت های زیادی انجام شد و حتی بهترین المپیک ایران بعد از انقلاب در زمان ریاست همین فرد انجام شد و در کل اینکه ورزش ایران به عنوان یک ویرانه به شما تحویل داده نشد" پاسخ داد.

وی گفت: من نمی‏گویم ویرانه ورزش ایران را تحویل گرفته‏ام ضمن اینکه از همه افراد حاضر در طول تاریخ ورزش ایران تشکر می کنم. اما این به عنوان یک کد کافی است که مجموع ورزش ایران در زمان 4 سال ریاست من برابر با 50-60 سال قبل از آن بود.

سه وظیفه اول رئیس سازمان تربیت بدنی

* یعنی در واقع افزایش فضاهای ورزشی آنچه بود که در حکم ابلاغ شده از سوی رئیس جمهوری برای شما تعیین شده بود؟ علی آبادی در پاسخ به این سئوال گفت: این هم جزو وظایف قانونی سازمان ورزش کشور است. در کل ساخت و ساز اماکن ورزشی، تجهیز و نگهداری آنها و رسیدگی به باشگاهها سه وظیفه اول سازمان تربیت بدنی است.

"روضه" ورزش می‎خواندم تا بودجه بگیرم

رئیس پیشین سازمان تربیت بدنی ادامه داد: گزارش کاری من به معنی این نیست که رئیس یا رئیسان قبل از من کاری نکرده‏اند اما به هر حال بین کسی که باعث تغییرات چند درصدی شده با فردی که تغییرات صد در صدی ایجاد کرده است تفاوتی وجود دارد. من برای گرفتن بودجه لازم جهت هزینه کردن در ورزش به جلسات مختلف مسئولان کشور می‏رفتم و برای آنها "روضه" ورزش می‎خواندم.

وی افزود: من معاون رئیس جمهور بودم اما برای رسیدگی به کارها و تامین منابع حتی به دفتر استاندارها هم می‎رفتم. در کل اینکه با خواهش، رفاقت و تمنا منابع مالی را تامین کردم.

ورزش ایران بیمار است

رئیس کمیته ملی المپیک در بخش دیگری از پاسخ به سئوالات خبرنگار مهر، ورزش ایران را بیمار خواند و گفت: ورزش ما مشکل دارد. وقتی منحنی آن یک بار جایگاه سوم، یک بار جایگاه هشتم و یک بار جایگاه دهم را نشان می‌دهد یعنی اینکه ورزش ما بیمار است و بر اساس اتفاقات پیش می‌رود. مثلا ورزشکاران کشتی ما اگر سر حال باشند در المپیک مدال می‎گیرند و اگر نه، نباید امیدی روی آنها داشته باشیم.

مروری کوتاه بر مدال‎آوری در المپیک‎ها

علی آبادی با یادآوری اینکه در 10 دوره حضور در بازی‎های المپیک اصلی مدالی کسب نکرد، اظهار داشت: فقط در 6 دوره مدال گرفتیم که از این مجموع هم فقط در یک دوره سه مدال و در دو دوره هم دو مدال گرفتیم. در مابقی دوره‎ها به یک مدال بسنده کردیم. این یعنی اینکه ورزش ما هنوز به نقطه اطمینان نرسیده است چون فقط با دو رشته به المپیک می‏رویم!

سوال و جواب با رئیس

معاون پیشین رئیس جمهور در امور ورزش با طرح این سئوال که" وقتی با دو رشته به المپیک می‏رویم و اگر یکی از آنها به هر دلیلی شکست خورد چند درصد ذخیره‏ها را از دست خواهیم داد؟" تصریح کرد: در این صورت اگر قرار بوده دو مدال بگیریم فقط باید به یک مدال از یک رشته اکتفا کنیم. این درست نیست.

تاکید بر افزایش رشته‌های مدال‌آور

وی تاکید کرد: راه درست این است که تعداد رشته‎های مدال‏آور را بیشتر کنیم. اگر 15 رشته مدال‏آور در المپیک داشته باشیم و سه رشته به هر دلیلی از کسب مدال ناکام بماند 25 درصد شانس مدال‏آوری از بین می رود یعنی 75 درصد برای مدال شانس خواهیم داشت و این با شانس 50 درصدی که به واسطه حضور تنها یک رشته در المپیک برایمان وجود دارد تفاوت‎های زیادی خواهد داشت.

دست رضازاده "پینه" بسته بود

رئیس کمیته ملی المپیک خاطرنشان کرد: ظرفیت حضور ما در المپیک کم است به همین دلیل است که سوریان امید طلا بود اما در گوانگجو ناکام ماند. رضازاده که یکی از امیدهای مدال آوری در بازیهای المپیک پکن بود ناگهان به دلیل بیماری از حضور در این بازی‎ها باز ماند در حالی که شدت تمریناتش تا حدی بود که دستش پینه زده بود.

قلب ورزش ایران درست نمی‏تپد

وی با بیان این جمله که "قلب ورزش ایران در المپیک درست نمی‏تپد"، ادامه داد: البته در بازی‎های آسیایی مشکل کمتر است و هر چه پیش رویم کمتر هم می‏شود. می‎توانیم تا چند دوره دیگر به رده سوم آسیا برسیم و آن را تثبیت کنیم.

دریافتی فدراسیون‌ها را چهار برابر کردم

محمد علی آبادی با تاکید دوباره بر کارهایی که در زمان ریاستش در سازمان تربیت بدنی انجام شد، یادآور شد: دریافتی فدراسیون‎ها از نظر مالی 4 برابر شد. دریافتی استان‎ها هم از 50 میلیون تومان در سال به یک میلیارد تومان رسید.هر چند که یک میلیارد تومان هم برای اداره ورزش یک استان بودجه کافی و مناسبی نیست. چنین مدیریتی نیازمند بودجه 10 میلیارد تومانی است. در کل اینکه من فقط گزارش عملکرد چهارساله ریاست خود را ارائه کردم

نمی‎خواهیم به آمریکا سلام کنیم

علی آبادی با تاکید بر اینکه ما در چارچوب‎های ملی خودمان حرکت می‎کنیم، تصریح کرد: می‏توانیم با یک سلام دادن به آمریکا شرایط خود را مثل قطر کنیم اما ما به دنبال این نیستیم. ورزش ایران باید به طور کامل زیر پرچم خودش باشد و با بازیکنان خودش افتخارآفرینی کند.

رئیس کمیته ملی المپیک همچنین در مورد تشکیل کمیته رشته‏های مدال آور و اینکه چرا بعد از چند جلسه، برگزاری دوباره نشست‎هایی مربوط به این کمیته متوقف شد، گفت: در زمان ریاست من این کمیته طبق برنامه و ارزیابی‎های انجام شده نشست‌های خود را به صورت منظم برگزار کرد حتی اعتبار خاصی برای کمیته رشته‎های مدال آور در نظر گرفتیم. امروز مدال‌های رشته‌هایی مانند قایقرانی و تیراندازی حاصل همین کمیته است.

سعیدلو فرصت می‎خواهد، "دربست" به او کمک می‎کنیم

*در مجموع اینکه آیا نتیجه تلاش‏های چهار ساله شما در زمان ریاست سازمان تربیت بدنی باعث مدال آوری کاروان ایران در بازی‎های آسیایی گوانگجو شد؟

رئیس کمیته ملی المپیک در پاسخ به این پرسش مهر گفت: کارشناسان در این زمینه نظر دهند. ما نتیجه بررسی‌ها و ارزیابی‌‌ها از رشته‎ها و ورزشکاران را اعلام می‎کنیم. البته آقای سعیدلو به معنای واقعی یک سال است که به ورزش آمده است چون چند ماه اول را هم مشغول شناخت از اوضاع و احوال کلی بود. باید به او هم فرصت دهیم تا دوره آتی بازی‎های آسیایی مدال بگیریم. آرزوی من است که جایگاه سومی ایران در کره جنوبی را ببینم. همه باید کمک کنیم و راه را باز کنیم. این دیدگاه من است.

علی آبادی تاکید کرد: همه باید به سعیدلو کمک کنند. کمیته ملی المپیک هم اعلام کرده که به صورت "دربست" آماده است به سازمان تربیت بدنی کمک کند تا ورزش کشور رو به جلو حرکت کند.

همچنان موافق مدیریت واحد در ورزش کشور هستم

* شما در زمان ریاست خود اعتقاد داشتید مدیریت واحد سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک به اداره بهتر ورزش کشور کمک می‌کند.الان هم که رئیس کمیته المپیک هستید چنین اعتقادی دارید؟

علی آبادی در پاسخ به این پرسش مهر با گفتن" بله موافقم" اظهار داشت: همان روز اول به آقای سعیدلو اعلام کردم که اگر می‌خواهید مدیریت کمیته ملی المپیک را هم خودتان به عهده داشته باشید یا فرد دیگری را برای آن معرفی کنید من همین امروز استعفا می‏دهم. اما آقای سعیدلو مخالفت کردند. سپس در نشست هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک و شورای معاونین سازمان تربیت بدنی دوباره این موضوع را مطرح کردم که باز هم با آن مخالفت شد.

فقط ایران سازمان تربیت بدنی دارد

وی همچنین با تکذیب ایجاد تغییرات در مدیریت کمیته ملی المپیک در خصوص اینکه مسئولیت نتیجه کاروان ایران در بازی‌های المپیک لندن بر عهده چه نهادی است، توضیح داد و اظهار داشت: ساختار ورزش ایران با دنیا متفاوت است. در هیچ کشوری نهادی به عنوان سازمان تربیت بدنی یا وزیر ورزش وجود ندارد و اگر هم هست به صورت ترکیبی با دیگر نهادهاست مثل وزیر علوم و ورزش. در هیچ یک از کشورهای پیشرفته اروپا وزیر مستقل ورزش وجود ندارد.

وظیفه جدا کمیته و سازمان؛ ورزش قهرمانی با ماست

رئیس کمیته ملی المپیک تاکید کرد: اما ورزش ما قوانین خاص خود را دارد که در هیچ کشور دیگری موجود نیست. قانون ورزش ایران می‎گوید ورزش قهرمانی با کمیته ملی المپیک است. برای وزیر ورزش هم قانون وظیفه تعیین شده که ساخت زیر ساخت‎ها، نگهداری آنها و رسیدگی به باشگاه‎ها اولویت است.

فدراسیون‌ها باید تحت نظر کمیته ملی المپیک باشند

علی آبادی تصریح کرد: وظیفه کمیته ملی المپیک هم که دارای اساسنامه مستقل است توسعه ورزش قهرمانی تعیین شده است. از نظر قانون داخلی کشور ما، سازمان تربیت بدنی در عرصه قهرمانی وظیفه مستقل ندارد. اما عرف این شده است که سازمان تربیت بدنی اختیارات فدراسیون‌ها را دارد. در حالی که بر اساس اساسنامه فدراسیون‎ها تحت نظر کمیته ملی المپیک هستند. مگر می‌شود وظیفه قهرمانی فدراسیون‎ها با کمیته باشد اما اختیارات آنها در اختیار نهاد دیگری باشد؟

تصمیمات ناجوانمردانه به خاطر برخی عرف‏ها

وی تاکید کرد: کمیته ملی المپیک به عنوان یک نهاد مستقل ردیف بودجه مستقل هم دارد. این را می‎خواهم بگویم که وظایف کمی با یکدیگر قاطی شده است. در کشور ما برخی مسائل قانون نیستند؛ عرف هستند. مگر می‎شود از کل بودجه فدراسیون‎ها 30 درصد دست من باشد و 70 درصد دست شما، اختیارات هم دست شما باشد اما من پاسخگو باشم. این تصمیم ناجوانمردانه‎ای است.

بازی‎های المپیک لندن در شرح وظایف کمیته است

رئیس کمیته ملی المپیک یادآور شد: بازی‎های المپیک لندن هم جزو وظایف این کمیته است. چیزی نیست که بخواهند آن را خارج از قانون و عرف به ما بدهند. در اساسنامه کمیته ملی المپیک همه چیز مشخص شده است اما در مجموع اینکه باید همیاری و همدلی کرد و به ورزش کمک کرد.

تاکید بر بودجه 80 میلیارد تومانی

رئیس پیشین سازمان تربیت بدنی در پایان با تاکید بر اینکه این کمیته برای سال 90 و آماده سازی فدراسیون‎ها جهت حضور در بازی‎های المپیک لندن متقاضی دریافت 80 میلیارد تومان بودجه است، گفت: بهترین زمان برای دریافت این بودجه همین یک سال آینده است. گرفتن بودجه در سال 91 کارساز نیست. ضمن اینکه برای تامین این بودجه همه جوانب در نظر گرفته شده است ما 40 فدراسیون داریم و برای آماده‎سازی هر فدراسیون به طور متوسط 2 میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده است.

