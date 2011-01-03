دیجیتالی شدن منابع علمی در دو دانشگاه/ اولویت دیجیتالی شدن با کتب کاربردی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد مهدی نژاد نوری یکشنبه شب در حاشیه جلسه امضای تفاهم نامه میان وزارت علوم و نهاد کتابخانه های عمومی کشور در جمع خبرنگاران افزود: این تفاهم نامه همکاری در راستای ماموریت های کتابخانه های عمومی یعنی "یادگیری برای همه اقشار جامعه تا آخر عمر" میان معاون پژوهشی وزارت علوم و نهاد کتابخانه های عمومی کشور به امضا رسید.

وی دیجیتالی کردن منابع و اطلاعات علمی و پژوهشی را یکی از برنامه های این تفاهم نامه دانست و ادامه داد: دیجیتالی شدن کتابخانه ها یکی از برنامه هایی است که در دنیا اجرایی شده است که طی آن نسخه الکترونیکی مقالات علمی و پژوهشی تهیه می شود و از طریق پایگاه های علمی در اختیار کاربران قرار می گیرد.

معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، با اشاره به اقدامات کشور در زمینه دیجیتالی کردن منابع علمی، یاداور شد: در حال حاضر در برخی از دانشگاه ها چون سیستان و بلوچستان منابع علمی مهم که به صورت چاپی در کتابخانه ها موجود است به صورت الکترونیکی در اختیار اساتید و دانشجویان قرار می گیرد. این برنامه به تدریج در سایر دانشگاه ها اجرایی می شود.

وی با تاکید بر هزینه بر بودن الکترونیکی کردن منابع علمی خاطرنشان کرد: از این رو برای دیجیتالی کردن کتابها و منابع اولویت گذاری شده است بر این اساس کتابها و منابعی که دارای بیشترین ارجاع و پرکاربرد هستند دیجیتالی و در اختیار محققان و پژوهشگران قرار می گیرد.

مهدی نژاد دسترسی آسان و آنلاین به منابع و افزایش بهره وری را از مزایای طرح دیجیتالی کردن منابع علمی دانست و ادامه داد: منابعی که به صورت الکترونیکی عرضه می شود در شبکه علمی کشور قرار می گیرد و دانشجویان سراسر کشور به صورت آنلاین از این منابع بهره مند می شوند.