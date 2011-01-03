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۱۳ دی ۱۳۸۹، ۹:۳۶

مهدی نژاد اعلام کرد:

دیجیتالی شدن منابع علمی در دو دانشگاه/ اولویت دیجیتالی شدن با کتب کاربردی

دیجیتالی شدن منابع علمی در دو دانشگاه/ اولویت دیجیتالی شدن با کتب کاربردی

معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه نسخه دیجیتالی منابع علمی در شبکه علمی کشور وارد می شود، گفت: این طرح در دانشگاه های سیستان و بلوچستان و تهران اجرایی شده است و به تدریج سایر دانشگاه ها نیز در این زمینه اقدام می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد مهدی نژاد نوری یکشنبه شب در حاشیه جلسه امضای تفاهم نامه میان وزارت علوم و نهاد کتابخانه های عمومی کشور در جمع خبرنگاران افزود: این تفاهم نامه همکاری در راستای ماموریت های کتابخانه های عمومی یعنی "یادگیری برای همه اقشار جامعه تا آخر عمر" میان معاون پژوهشی وزارت علوم و نهاد کتابخانه های عمومی کشور به امضا رسید.

وی دیجیتالی کردن منابع و اطلاعات علمی و پژوهشی را یکی از برنامه های این تفاهم نامه دانست و ادامه داد: دیجیتالی شدن کتابخانه ها یکی از برنامه هایی است که در دنیا اجرایی شده است که طی آن نسخه الکترونیکی مقالات علمی و پژوهشی تهیه می شود و از طریق پایگاه های علمی در اختیار کاربران قرار می گیرد.

معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، با اشاره به اقدامات کشور در زمینه دیجیتالی کردن منابع علمی، یاداور شد: در حال حاضر در برخی از دانشگاه ها چون سیستان و بلوچستان منابع علمی مهم که به صورت چاپی در کتابخانه ها موجود است به صورت الکترونیکی در اختیار اساتید و دانشجویان قرار می گیرد. این برنامه به تدریج در سایر دانشگاه ها اجرایی می شود. 

وی با تاکید بر هزینه بر بودن الکترونیکی کردن منابع علمی خاطرنشان کرد: از این رو برای دیجیتالی کردن کتابها و منابع اولویت گذاری شده است بر این اساس کتابها و منابعی که دارای بیشترین ارجاع و پرکاربرد هستند دیجیتالی و در اختیار محققان و پژوهشگران قرار می گیرد.  

مهدی نژاد دسترسی آسان و آنلاین به منابع و افزایش بهره وری را از مزایای طرح دیجیتالی کردن منابع علمی دانست و ادامه داد: منابعی که به صورت الکترونیکی عرضه می شود در شبکه علمی کشور قرار می گیرد و دانشجویان سراسر کشور به صورت آنلاین از این منابع بهره مند می شوند.

کد مطلب 1223523

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