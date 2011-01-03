توقف ساخت مسکن مهر بیش از 3 طبقه/ خداحافظی تدریجی آپارتمان

جمشید نورصالحی در گفتگو با مهر درباره ساخت واحدهای مسکونی کوتاه مرتبه که مورد تاکید رئیس جمهور و وزیر مسکن و شهرسازی قرار گرفته است، گفت: واگذاریهای جدید مسکن مهر از سال آینده بلند مرتبه سازی نیست و حداکثر تا 3 طبقه ساخته می شود.

به گزارش مهر، در جلسه اخیر شورای عالی مسکن دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری به موضوع تغییر مدل شهرسازی در کشور اشاره کرده و گفته است: باید تلاش شود تا طی سال‌های آینده تغییرات ملموسی در این زمینه بر اساس الگوهای بومی ایجاد شود.

با توجه به نظر رئیس‌جمهور مقرر شده است بنیاد مسکن با جدیت، پروژه ایجاد باغ شهر و باغستان‌ها که برای احداث واحدهای ویلایی و حداکثر دو طبقه است را در اطراف شهرها به ویژه کلانشهرها مورد پیگیری قرار دهد.

در این میان، علی نیکزاد وزیر مسکن و شهرسازی نیز با اشاره به صحبتهای رئیس جمهور مبنی بر ساخت واحدهای مسکونی کوتاه مرتبه و دارای حیاط در استانهای مختلف کشور، اظهار داشته است: در هر یک از استانها که قابلیت تامین زمین برای ساخت چنین واحدهایی وجود داشته باشد، اقدام لازم انجام خواهد گرفت.

برنامه ساخت مسکن مهر در سال 90

نورصالحی در ادامه گفتگوی خود با مهر با اشاره به اعتبارات در سال آینده افزود: برای شهرهای جدید اعتبارات خوبی پیش بینی شده است و وزارت نیرو و سازمانهای دیگر هم برای تامین زیرساختها و مسایل زیربنایی در شهرهای جدید همکاری های مناسبی را انجام دادند.

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی شهرهای جدید با بیان اینکه فراخوان سهمیه سال 90 برای ساخت مسکن مهر در شهرهای جدید آغاز شده است، گفت: براساس برنامه ریزیهای انجام شده در سال آینده، آمار مسکن مهر در شهرهای جدید به 500 هزار واحد مسکونی می رسد.

توافق برای ساخت نمایشگاه بین المللی در پرند

وی با اشاره به توافق با وزارت بازرگانی برای ساخت نمایشگاه بین المللی در پرند، گفت: با توافقات انجام شده با وزارت بازرگانی، مقرر شده است که در یک تا 2 سال آینده نمایشگاه بین المللی در پرند به بهره برداری برسد.

وی تصریح کرد: در این جلسه که میان وزیر بازرگانی، وزیر مسکن و شرکت سهامی نمایشگاه‌ها برگزار شد، زمین نهایی و توافقات انجام شده است.

معاون وزیر مسکن وشهرسازی با بیان اینکه اقدمامات عمرانی پروژه آغاز شده است، افزود: زمین نمایشگاه در ورودی شهر جدید پرند و با وسعت 135 هکتار درنظر گرفته شده است که به احتمال زیاد سال آینده به بهره برداری می رسد.